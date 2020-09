Spotify dejará escuchar música offline también a los clientes gratuitos, ¿sabes cómo?

Spotify es ahora mismo la plataforma de streaming musical más importante del mundo, la que cuenta con una mayor cantidad de usuarios tanto si nos quedamos solo con los premium como si les sumamos los free, que todavía se resisten a disfrutar de un plan de pago. Concretamente, hasta abril de este mismo año, había 130 millones de usuarios que pagan todos los meses algún tipo de cuota mientras que 156 todavía se resisten a hacerlo. En total, 286.

Es más, no vamos muy descaminados si nos aventuramos a decir que todos, de alguna manera, fuimos en tiempos usuarios gratuitos hasta que, por la razón que fuera, muchos empezaron a encontrarle valor a eso de escuchar música ilimitada online, gracias a la genial plataforma de los suecos. Ahora, cuando han pasado casi trece años, Spotify es de las pocas que sigue manteniendo la figura del cliente free, que no paga pero que a cambio tiene que escuchar promociones y publicidades entre tema y tema, amén de no tener apenas libertad para seleccionar esos temas que más le gustan por lo que tiene que conformarse con una selección que suele realizar la propia plataforma.

Nuevas funciones gratis, sin pasar por caja

La última de esas funciones que podríamos considerar como de pago y que llega al catálogo de posibilidades de estos usuarios free, es la posibilidad de escuchar música sin conexión, offline, sin necesidad de estar conectados a la red de datos. De esta forma el dispositivo, cuando vamos por la calle, no consume gigas de nuestra tarifa móvil por lo que también ahorramos unos pocos megas para el momento en el que queramos ver una película, o lo que sea.

Esta nueva función contará con una limitación y es que los usuarios gratuitos solo podrán escuchar un máximo de 30 minutos al día de música almacenada en sus dispositivos, aunque a esta hora no está claro ni cómo ni cuándo se irá implementando en las aplicaciones de iOS y Android. Muy posiblemente se trate de alguna playlist especial con temas afines a nuestros gustos que se descargará directamente en nuestro terminal y que, muy posiblemente, se vaya renovando día a día con más y mejores recomendaciones.

Spotify is working on letting free users play offline for 30 minutes every day pic.twitter.com/q9Vn3tQOKD — Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 5, 2020

Paralelamente a esta posibilidad de escuchar música con el móvil sin estar conectados a internet, Spotify está trabajando para llevar a los clientes otra función llamada "Tus episodios" y que afectaría a nuestros podcasts favoritos, de tal forma que podríamos suscribirnos a ellos y reproducirlos como si de una playlist se tratara.

Ni qué decir tiene que estas nuevas funciones buscan agrandar todavía más el número de suscriptores de la plataforma, tentando a los usuarios que no pagan ninguna suscripción para que disfruten, de forma limitada, con funciones que son de las más solicitadas por quienes sí tienen algún tipo de plan premium. Y eso de escuchar música offline es una de ellas.