Spotify aumentará sus precios en Europa, especialmente de su plan familiar

Es la plataforma de música más popular del mundo, y son decenas de millones de usuarios los que la utilizan a diario pagando una suscripción. Y poco a poco los precios de estas suscripciones van subiendo de precio. Así lo atestiguan las últimas informaciones que hemos conocido desde Android Police, un medio que ha tenido acceso a varios correos electrónicos de la plataforma. En ellos se confirma que hay un aumento del precio inminente en diversas modalidades de suscripción de la plataforma de música, sobre todo en el plan familiar, uno de los más populares sin duda.

¿Cuánto más nos va a tocar pagar?

Según las imágenes a las que hemos podido tener acceso, Spotify estaría enviando distintos correos electrónicos a sus usuarios informándoles de los precios que van a entrar en vigor a partir del próximo mes de junio de 2021. Parece ser que estos correos electrónicos están llegando a usuarios del Reino Unido y también de varios países europeos.

Todavía no se ha podido confirmar si también lo están viendo clientes españoles, pero apunta a que estas comunicaciones se extenderán a todos los usuarios europeos de la plataforma. Y basándonos en esas comunicaciones, ya podemos hacernos una idea de lo que nos tocará pagar a partir del próximo mes de junio por utilizar las cuentas Premium de la plataforma. De hecho en los correos electrónicos se especifican de la siguiente forma:

El plan para estudiantes pasa de costar 4,99 a 5,99 euros

El plan individual pasa de costar 9,99 a 10,99 euros

El plan Duo para dos personas pasa de costar 12,99 a 13,99 euros

El plan familiar para varios usuarios pasa de costar de 14,99 a 17,99 euros

Por tanto la mayor subida del precio se la lleva el plan familiar, con una subida de tres euros. Respecto del plan más común, el individual, toca pagar un euro más. De momento no hay una confirmación oficial de esta subida de precios en España, pero tendría bastante sentido que también se produzca en España. Por tanto tocará pagar más dinero todos los meses por seguir escuchando nuestros temas favoritos. Algo que también tiene su sentido si pensamos en que el valor de los derechos de reproducción de los diferentes catálogos musicales está al alza en muchos casos.

Spotify | Foto de cottonbro en Pexels

Cada vez conocemos más casos en los que leyendas de la música están vendiendo los derechos de sus obras a fondos de inversión, que lógicamente van a recuperar su inversión en los próximos años. Psicológicamente el aumento del plan Premium hasta los 11 euros puede pesar en muchos usuarios, que podrían no ver ya con tan buenos ojos el dinero que pagan todos los meses por su suscripción. No en vano en plena pandemia y con muchas personas en ERTES o perdiendo su trabajo desde luego no parece el mejor momento para aplicar una subida de este tipo. En cualquier caso es de esperar que con el aumento de la cuota también mejoren las opciones y funciones de la plataforma en el futuro. Esperamos la confirmación de esta subida en España, que como decimos, de momento no se puede confirmar.