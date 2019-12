Es una realidad que los problemas de insomnio afloran cada vez con mayor frecuencia debido a la vida tan ajetreada que llevamos todos, y la dificultad para olvidarnos de los problemas. Obviamente dormir mal nos terminará pasando factura a largo plazo ya que no tendremos la suficiente energía para poder enfrentar un nuevo día de manera correcta. Para evitar tener que tomar medicación para dormir, primero es aconsejable utilizar técnicas de relajación y aplicaciones que nos ayuden a dormir plácidamente.

Toma el control de tu respiración gracias a Calm

Una de las aplicaciones más famosas para relajarnos es Calm que es utilizada cada día por millones de personas que quieren reducir su ansiedad y tener un sueño de mayor calidad. Con esta aplicación tendremos una guía sumamente completa que nos ayudará a meditar aunque no tengamos ni idea.

CALm | Calm

Aunque nunca hayas hecho meditación con Calm podrás empezar a dominar esta técnica de manera eficiente gracias a los diferentes cursos que incluye. Nada más entrar en la aplicación deberemos de registrarnos y en la parte inferior encontraremos todas las partes de Calm. Justo en el centro vemos un pequeño circulo que nos llevará a las técnicas de meditación que son muy diversas. Hay programas para calmar la ansiedad, para dormir, para reducir el estrés… Simplemente deberemos de buscar el que más se ajusta a nosotros y seleccionarlo. Después deberemos de buscar un lugar tranquilo y seguir todas las instrucciones de la app y escuchar atentamente la música de fondo que es realmente relajante.

Para poder conciliar el sueño lo más recomendable sin duda es reproducir alguna de las historias que incluye. Estas están perfectamente diseñadas para calmarnos y evadirnos del mundo para conseguir dormir y no nos quedemos en la cama pensando en diversos problemas ya que estaremos centrados en escuchar esta historia. Hay un gran número de personas que les gusta escuchar sonidos concretos para poder dormir como por ejemplo la lluvia, el fuego o la propia naturaleza. Con Calm tenemos a nuestra disposición una serie de sonidos ideales para poder dormir, o también para concentrarnos cuando estamos realizando alguna tarea complicada como por ejemplo estudiar.

La respiración también es sumamente importante para relajarnos y con Calm tendremos diversos ejercicios de respiración que nos guiará en las inhalaciones y exhalaciones. La propia app nos recomienda realizarlos a diario y en cualquier momento, aunque estemos en el metro o en el propio trabajo.

No hay excusa para no sacar un poco de tiempo para utilizar esta aplicación ya que las sesiones del programa duran solo 10 minutos y las puedes hacer justo antes de ir a dormir. Y como hemos dicho anteriormente hay programas que pueden durar de 7 a 21 días para conseguir nuestro objetivo. Pero esta no es una aplicación solo para adultos ya que los niños tienen un espacio especial con programas especialmente dedicados a ellos y sonidos que les ayudarán a dormir.

Si eres una persona nerviosa por naturaleza, Calm no debe de faltar en tu móvil ya que está disponible tanto para iOS como Android de manera gratuita. Debes de tener en cuenta que tienes a tu disposición un periodo de prueba, pero después deberás de abonar una suscripción mensual.