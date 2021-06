Snapchat: así puedes usar los nuevos filtros para celebrar el orgullo LGTBI+

En estos días se celebra el orgullo LGTBI+, una semana en la que se celebra la diversidad y a la que Snapchat ha querido unirse poniendo a disposición de los usuarios una serie de lentes y stickers con las que llenar de color nuestras fotos y vídeos.

Crea tus propias banderas

Como cada año a finales de junio y comienzos de julio se celebra la semana del orgullo, una fecha en la que se conmemoran los disturbios de Stonewall y a la que la veterana red social más acude una vez a su cita mostrando su compromiso con el colectivo. Para ello ha creado para esta ocasión tan especial una serie lentes y stickers con los que pretende celebrar la diversidad y que cada uno pueda mostraste tal y como es hacia los demás. Para conseguir estas coloridas y divertidas lentes entra en la aplicación de Snapchat y pulsa sobre el icono de la cámara que se encuentra en el centro de la parte inferior de la pantalla.

De este modo despliegas un menú en la parte inferior con diferentes opciones, entre las que se encuentra "explorar" situada en la esquina inferior. Y a través de la cual accedes a una nueva ventana en la que encontramos una barra de búsqueda dentro de la que se incluyen los nombres de estas lentes. Una vez las encontramos, tan solo debes que pulsar sobre ellas para comenzar a utilizarlas.

Probamos las nuevas lentes de Snapchat con motivos del Orgullo | TecnoXplora

No es la primera vez que desde Snapchat han mostrado todo su apoyo creando filtros para la ocasión. Y este año nos ofrece su nueva Lente Unicorns Pride. Llena de color y con la que decorar nuestras publicaciones con unicornios y arco iris flotantes, celebrando la diversidad de la manera más divertida y colorida posible. Una lente que incluye uno de los símbolos más reconocibles por todos y de los más usados por instituciones y entes para mostrar su apoyo. Un icono que ha ido acompañando al colectivo desde 1978, compuesta de ocho colores en la que cada uno de ellos representa una de las orientaciones sexuales. Y a los cuales su creador Gilbert Baker asignó un significado a cada uno de los colores, siendo estos Rosa: sexualidad, rojo: vida, Naranja: salud, Amarillo: luz del sol, Verde: naturaleza, Turquesa: magia y arte, Azul: serenidad y Morado: espíritu.

Pero no todo en el orgullo son arco iris, ya que podemos encontrar una gran variedad de banderas que representan cómo han cambiado los pronombres y expresiones físicas y de las cuales Snapchat ha creado nuevas versiones. Con la lente "Sport your spectrum" pretende enfatizar la diversidad, fusionando sus colores, creando degradados y gamas cromáticas cuyo objetivo es destacar la fluidez de esta experiencia. La lente incluye hasta un total de 10 banderas, cada una de ellas representa de manera individualizada el sentir de cada individuo. Entre las que podemos encontrar las enseñas representativas como la Pride Progress que incluye al colectivo Trans, LGBTQ+, Orgullo Lésbico, Orgullo Bisexual, Orgullo Transgénero, Orgullo Pansexual, Orgullo Asexual, Orgullo no Binario, Orgullo Intersexual y el Orgullo del género Queer.