¿Silencios incómodos en tus videollamadas? Sustitúyelos automáticamente con una amena "sintonía de ascensor"

Con la llegada del teletrabajo, cada vez son más frecuentes las reuniones virtuales a través de servicios de videoconferencia, donde los interlocutores se encuentran separados, cada uno en su lugar de trabajo. Como es habitual siempre hay alguien que se retrasa o quien se conecta demasiado pronto y le toca esperar durante varios minutos al resto de los integrantes de la reunión lo que provocan los conocidos como silencios incómodos. Pero a grandes males, grandes remedios y quien ya ha pensado en la solución para este incómodo problema, te contamos cómo.

Que es UHMMM

Uno de los inventos más aplaudidos fue el ascensor, que nos evitaba muchos metros de interminables escaleras y que ayudó a la construcción de edificios cada vez más altos. Los primeros ascensores como los conocemos hoy se comenzaron a vender en 1854. Pero la gente era muy reticente aún a subirse, por lo que en 1922 a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner música en estos, con el fin de distraer de sus miedos a aquellos que usaban por primera vez un ascensor. Pero ¿por qué te contamos todo esto?, porque está aplicación se basa en este mismo principio. UHMMM es una aplicación ejecutada en segundo plano mientras mantenemos una videoconferencia, nos entretiene y nos ayuda a evitar los incómodos silencios o tener que escuchar las conversaciones insustanciales que a menudo se dan en este tipo de situaciones.

UHMMM evita los silencios incómodos | Tecnoxplora

Cómo funciona

Visita su página web y descarga la aplicación, está disponible las versiones para Windows, MacOs y Linux. Ejecuta la aplicación y a continuación inicia la reunión. UHMMM se ejecutará en segundo plano y se activa cuando detecta que han transcurrido tres segundos de silencio. Cuando ejecutas la aplicación se abre una pequeña ventana emergente en la que nos encontramos con el botón “start”. En este momento se activa el micrófono a la espera de registrar sonidos, si no registra que alguien este hablando durante tres segundo, automáticamente empieza a sonar por los altavoces una melodía que perfectamente podríamos haber escuchado antes en un ascensor. Se trata de composiciones instrumentales, de ahí que sean ideales para llenar esos momentos de silencio. Puedes interrumpir la melodía desactivando la aplicación pulsando de nuevo el botón en que ahora parece “stop”.

Pero no sólo es una buena alternativa a los momentos de espera mientras se conecta el resto de los participantes, sino que también nos hará más amena la espera, cuando preparamos material adicional como apoyo para la reunión o mientras que esperamos a que se resuelvan los típicos problemillas técnicos que siempre suelen aparecer en el peor de los momentos. La ventaja de esta aplicación es que como se trata de un programa autoejecutable no necesita instalación previa y no ocupa casi nada en la memoria de nuestro ordenador ya que tan sólo ocupa unos pocos Kilobytes. Por lo que decidimos dejar de usarlo no tendremos que desinstalar nada, bastará tan sólo con arrastrarlo a la papelera.