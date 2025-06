¿Sabías que Windows 11 tiene un menú de inicio oculto? Así puedes acceder a él

El menú de inicio de Windows es una de las funcionalidades más usadas y reconocibles por la mayoría de sus usuarios. Lo que no saben estos es que existe un menú de inicio alternativo. A continuación, te contamos cómo activarlo y todo lo que debes saber acerca de este.

Menú de inicio alternativo en Windows 11

El sistema operativo de Microsoft esconde algunos secretos que todos sus usuarios conocen, como la existencia de un menú de inicio alternativo que podemos activar en cuestión de segundos. Un menú que nos ofrece una versión simplificada del original, en el que desaparecen los iconos, botones y su colorido aspecto. Dando paso a un menú mucho más austero y funcional. Acceder a este, no impide que sigamos teniendo acceso al anterior, ya que no se trata de un cambio de configuración. Si no que nos proporciona un acceso mucho más rápido tanto a herramientas que de otro modo nos obligaría a navegar por el menú de inicio para acceder. Tenemos varias formas de desplegar este menú secreto.

Menús de inicio de Windows | TecnoXplora

Puedes optar por usar el teclado y desplegarlos usando su atajo de teclado que consiste en pulsar, al mismo tiempo, la tecla Windows al mismo tiempo que pulsamos la “X”.

La otra forma de desplegarlo es usando el ratón, para pulsar con el botón derecho del mismo sobre la tecla Windows en la barra de tareas . De este modo podemos seleccionar cualquiera de las opciones disponibles.

. De este modo podemos seleccionar cualquiera de las opciones disponibles. Las opciones que nos ofrece este menú son bastante variadas, desde el acceso a funciones y las diferentes aplicaciones instaladas en el ordenador, de una forma mucho más directa ahorrándonos tiempo, navegando a través de los diferentes menús.

en el ordenador, de una forma mucho más directa ahorrándonos tiempo, navegando a través de los diferentes menús. Del mismo modo tenemos acceso a herramientas avanzadas del sistema , como las conexiones de red, la administración de equipos o el visor de eventos.

, como las conexiones de red, la administración de equipos o el visor de eventos. En este mismo menú tenemos acceso a la gestión de archivos a través del explorador de archivos y las opciones de configuración del nuestro ordenador.

a través del explorador de archivos y las opciones de configuración del nuestro ordenador. En lo que se refiere a las opciones de la gestión de la energía , desde esta misma ubicación tenemos un acceso directo tanto a la configuración de la batería, así como a los ajustes para la optimización de la misma, como a las opciones de apagar, reiniciar o suspender el equipo.

, desde esta misma ubicación tenemos un acceso directo tanto a la configuración de la batería, así como a los ajustes para la optimización de la misma, como a las opciones de Otra de las funcionalidades a las que tenemos acceso desde este menú son el comando ejecutar a través de su cuadro de diálogo y al administrador de tareas.

Desde este mismo menú además tenemos la opción de acceder al administrador de dispositivos. Lo que permite una rápida resolución de los problemas de hardware, la actualización de controladores e incluso tareas de administración de los discos, entre otras. De manera que nos solo se simplifica el aspecto de menú, si no que también lo hace el acceso y la ejecución de tareas. Dando un acceso rápido a las tareas más habituales a las que solemos acceder a través de la tecla Windows, lo que mejora el tiempo de respuesta y la eficiencia.