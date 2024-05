¿No sabes cuándo caducan los certificados digitales de tu DNIe? Consúltalo desde tu móvil

Las administraciones cada vez son más cercanas a los ciudadanos, tanto que no es necesario desplazarse hasta estas instituciones para realizar consultar, ni trámites. Gracias a la digitalización de estas, podemos no solo poder cita previa, si no resolver muchos procedimientos de forma online, aunque para ello necesitamos identificarnos de forma segura. Algo que podemos hacer con los certificados electrónicos del DNI. Si no sabes cuando te caducan así pueden comprobarlo.

Comprueba cuando caducan los certificados electrónicos de tu DNI

Uno de los grandes inconvenientes de los certificados electrónicos es que nadie te avisa cuando están a punto de caducar, y te puedes encontrar con que necesitas hacer uso de ellos y han expirado. Lo que nos obliga a buscar urgentemente una comisaría o un punto de expedición de los mismos para renovarlos. Algo que nos llevará a penas unos minutos, pero que puede ser un gran trastorno.

Consultando el calendario de Mi Carpeta ciudadana | TecnoXplora

Aunque existe una sencilla forma de comprobar el estado y la caducidad de nuestros certificados sin necesidad de desplazarnos hasta un punto de Actualización del DNI que se encuentran en las oficinas de Expedición. La carpeta ciudadana es la solución. Hace algún tiempo, el Ministerio para Transformación Digital y Función Pública, lanzo la app “mi carpeta ciudadana” un lugar desde el que podemos acceder a toda nuestra información como ciudadanos. Desde nuestros títulos formativos, la información de nuestra vivienda, el certificado de empadronamiento entre otras cosas.

Si lo que necesitas saber es cuando te caducan los certificados, puedes consultarlo rápidamente a través del calendario de la app, en el que se ven reflejados todos los vencimientos de plazos y fechas señaladas en el calendario del contribuyente como el fin del plazo para la presentación de la campaña de la Renta o las fechas en las que tendremos que renovar el DNI o el permiso de conducir.

Para acceder a la app, tenemos varios métodos seguros como el sistema Cl@ve entre otros. Una vez accedemos a esta, en la parte inferior de pantalla encontramos un menú con diferentes opciones Inicio, calendario, mi carpeta, servicio y ajustes. En esta ocasión seleccionaremos Calendario .

En este se mostrarán los eventos próximos, mostrando no solo el día, el mes y el año, también aparece el nombre de evento.

Pulsando sobre este, tenemos la opción de añadir la cita en el calendario, de modo que recibiremos una notificación recordándonos, como es este caso, que debemos renovar los certificados.

También podemos habilitar los avisos, algo que podemos hacer desde el apartado ajustes, Pulsando en “configuración de avisos”. Eligiendo si queremos recibir estos a través de avisos Push o vía email, introduciendo el correo electrónico y programando los días de antelación con los que los recibirás. Además, tenemos la opción de programar un segundo aviso de recordatorio. Así no olvidaremos ninguna de nuestras citas con la administración y estaremos siempre preparados ante lo que puede pasar. Pudiéndonos adelantar a los plazos de vencimiento de nuestros eventos, Pudiendo así pedir cita previa si fuera necesario desde la propia app de una forma sencilla.