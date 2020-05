La aplicación de videoconferencia se ha convertido en estos últimos meses en la más descargada en diversas tiendas de apps, el confinamiento mundial sufrido en esta primavera ha sido suficiente para que muchas personas que se ha visto obligadas a realizar videoconferencias hayan optado por esta app para comunicarse, tanto en el plano profesional como el personal. Y si por algo ha sido criticada esta app ha sido por su cuestionable nivel de seguridad, ya que han sido muchos los escándalos en los que se han visto envueltos durante este tipo. Hace unas semanas os anunciamos que Zoom iba a introducir importantes mejoras de seguridad. Y parece que estas se van a implementar de inmediato. ¿Puede ser esta la razón por la que Zoom recomienda actualizar a los usuarios?

Es esencial actualizar a la versión 5.0

Ahora es cuando Zoom ha anunciado oficialmente la llegada de la versión 5.0 para el próximo 30 de mayo. Y por tanto si queremos disfrutar de todas las novedades relacionadas con la seguridad que va a implementar la aplicación va a ser necesario que tengamos instalada la versión 5.0 de Zoom. Esto quiere decir que si no te actualizas a esta nueva versión, no vas a poder unirte a ninguna reunión dentro de la app. Y esto es así porque será desde el 30 de mayo cuando la encriptación de extremo a extremo de las conversaciones se ponga en marcha.

Pantallas con Zoom | Zoom

Lógicamente quien no cuente con la última versión de Zoom no podrá disfrutar de estas nuevas funciones de la aplicación. Por tanto con una versión anterior a Zoom 5.0 no puedes entrar a conversar con otras personas que sí hayan actualizado. Es algo lógico, porque al implementarse todas estas nuevas medidas de seguridad, todos los usuarios deben utilizar siempre la última versión. Será también a partir del 30 de mayo cuando en las conversaciones de Zoom se pueda ver un nuevo icono de color verde, que nos indica que el cifrado de extremo a extremo está activo en la conversación.

Con este nuevo método de seguridad se aumenta de manera extraordinaria la privacidad de la cuenta. Porque además de contar con un cifrado en los mensajes, este se basa en un estándar de 256 bits, lo que quiere decir que si alguien se hace con nuestros mensajes necesitará más tiempo para poder decodificarlos, ya que estos se encontraran protegidos por un cifrado el doble de lago que el de un clásico cifrado de 128 bits. Otras novedades que prepara zoom para sus futuras actualizaciones son la del uso compartido de pantalla, eliminar a participantes o informar a uno de ellos.

También se podrá desactivar el historial de llamadas o mostrar en una misma llamada a personas que no están utilizando el vídeo mediante la apariencia de su avatar. Así que ya sabes, si quieres seguir utilizando Zoom en los próximos días, es imprescindible que hagas esto. Algo lógico porque de lo contrario no contarás con la suficiente seguridad en tu app como para poder entablar conversaciones cifradas.