¿Quieres enviar y recibir dinero a través de Facebook? Ahora puedes

Hace tiempo que desde Facebook se puede hacer (casi) cualquier cosa. La red social que nació básicamente plataforma de microblogging y compartición de fotos ha ido evolucionando hasta permitirte hacer casi cualquier cosa: adjuntar archivos, hacer compras sin salir del portal... o incluso testear quién de tus contactos se quiere acostar contigo.

En un momento en que los pagos móviles están experimentando un imparable auge, el movimiento online de dinero entre personas no escapa a nadie, y mucho menos a todas las empresas que quieren hacer negocio en torno a plataformas como Facebook o Twitter. En este caso no se trata de ninguna startup, sino de toda una multinacional que quiere buscar su trozo de mercado: el BBVA.

BBVA Link: transfiere dinero a tus amigos de Facebook

La entidad ha lanzado BBVA Link, una aplicación desde la que cualquier usuario puede hacer transferencias. El valor añadido de la aplicación es que los pagos no son a empresas de comercio electrónico (para compras a través de Facebook ya hay varios métodos de pago), sino que consiste, básicamente, en la realización de transferencias entre usuarios.

Para ello, solo hay dos condiciones: la primera (obvia), que las dos personas sean amigos en Facebook; la segunda, que el usuario que mande el dinero tenga una cuenta en BBVA Link. Cuando quieras mandar dinero, la propia aplicación te mandará un mensaje al móvil con un código de seguridad (si estás en el ordenador) o te pedirá que insertes de nuevo tu contraseña de Facebook (si estás haciendo conectado desde el móvil).

El usuario que recibe el dinero, por su parte, no tiene por qué tener cuenta en BBVA Link. Cuando reciba el dinero, podrá elegir entre retirarlo en un cajero BBVA, pasarlo a su cuenta bancaria particular o crearse una cuenta en BBVA Link y almacenar ahí el dinero.

El intento (fallido) de Paypal

No parece un mal invento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no se le ocurrió antes a nadie? Lo cierto es que sí se le ocurrió a alguien, y fue nada menos que a Paypal. Los reyes de los pagos online ya lanzaron en noviembre de 2011 'Send Money', una aplicación que hacía exactamente lo mismo que BBVA Link. Sin embargo, parecía demasiado pronto para acostumbrar a los usuarios a usar este tipo de herramientas, y Send Money no tuvo demasiado éxito. De hecho, la url de la aplicación está rota a día de hoy.

Por el momento, BBVA Link se ha lanzado solo en Chile, donde servirá de experimento. A corto y medio plazo, las intenciones de la entidad pasan por extenderlo a toda Latinoamérica y, por supuesto, a España. Empezar en Chile tiene su lógica, por dos motivos: en primer lugar, porque en Latnoamérica no está tan extendido el uso de Paypal como en Estados Unidos o Europa; en segundo lugar, porque, dentro de Latnoamérica, Chile es uno de los países que más desarrollo tecnológico está experimentando en los últimos años.

Así, y ante el (posible) poco éxito que una aplicación así podría tener de entrada en España, la intención del BBVA parece pasar por hacer fuerte su herramienta en Latinoamérica para, más adelante, intentar exportarla.