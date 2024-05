¿No quieres emojis en Gmail? Así puedes ocultarlos

Toda app que usamos para comunicarnos que se precie tiene que tener emojis. Estos son esenciales en la comunicación no verbal de nuestros mensajes. Con un simple icono podemos transmitir cualquier cosa sin usar una sola palabra. También podemos utilizarlos en Gmail. Si prefieres una comunicación mucho más formal, así puedes ocultarlos.

Oculta los emojis en Gmail

Los emojis hacen la vida mucho más divertida, podemos restar importancia a un mensaje incluyendo uno de estos simpáticos iconos. En las comunicaciones escritas, a veces, se puede interpretar el tono y estos ayudan a enfatizar el mensaje o en su defecto quitarle hierro al asunto. Y es por ello que mucha gente hace uso de ellos.

Instalando la extensión | Tecnotema

Responder a cualquier comunicación con el dedo pulgar hacia arriba o cualquier otro icono, es mucho más sencillo y rápido. A la hora de gestionar un volumen alto de mensajes, puede ahorrarnos mucho tiempo y simplificar la tarea. Hacer un buen uso de estos puede incluso evitar confusiones y malentendidos, por lo que a buen entendedor un como emoji le basta. Existen miles de emojis, que podemos usar para dar respuesta a cualquier pregunta o situación.

Aunque si queremos que nuestras comunicaciones sean mucho más formales y no sólo prescindir de su uso, sino que además no queremos que estos se muestren, tenemos la opción de ocultarlos sin más. Gmail dispone de una opción que permite enviar como respuesta a los correos un emoji. Del mismo modo que hacemos en otras apps de mensajería con los mensajes RCS, esta opción no puede desactivarse, pero si podemos hacer que deje de estar a la vista.

Esta función está disponible tanto en la app móvil como en la web, aunque en esta última tenemos una alternativa. Aunque como hemos comentado de forma nativa no hay manera de quitarlo, en Chrome podemos hacerlo. Recordemos que se trata de un navegador de código abierto, lo que significa que se pueden programar extensiones con las que incluir nuevas funciones o como es el caso eliminarlas.

Para ocultar la opción de ocultar los emojis tendremos que instalar una extensión en nuestro navegador, algo que haremos siguiendo estos pasos:

Abre una nueva ventana en Google Chrome.

Accede a la tienda de aplicaciones de Google pulsando en el enlace.

pulsando en el enlace. A continuación, debemos buscar la extensión, “ De-Emojify”

Pulse en el botón “añadir a Chrome” para instalar la extensión.

Completado el proceso, tras asegurarnos de que está habilitado veremos como ha desparecido el botón de la carita sonriente de las opciones de respuesta. Algo que podemos revertir en cualquier momento deshabilitando la extensión. Una de las novedades más interesantes que incluyen las últimas actualizaciones de Gmail es la posibilidad de reaccionar con emojis desde el propio mensaje. Si tenemos una cuenta profesional esto último puede parecer poco profesional. Usar este truco para ocultar los emojis puede ser la solución. De todos modos todo dependerá del uso que hagamos de estos simpáticos iconos.