¿Qué versión de WhatsApp elegir para usar en tu PC?

Desde hace tiempo WhatsApp permite su uso en modo multidispositivo. Esto nos brinda la posibilidad de usar la aplicación en varios dispositivos a la vez. De ahí que existan distintas alternativas. A continuación, te contamos cuál de estas opciones elegir.

Qué versión de WhatsApp elegir

Además de la versión móvil tenemos la opción de usar la aplicación en nuestro ordenador. De modo que, si estamos trabajando podemos mantener una sesión abierta y consultar nuestros mensajes sin necesidad de utilizar el teléfono móvil. Algo que en un principio podíamos hacer gracias a la versión Web, que permite iniciar una nueva sesión a través del navegador de Internet y sin necesidad de instalar nada. Una vez acabamos usarlo, tenemos la opción de cerrar la sesión y que nadie más tenga acceso a nuestra cuenta.

Por otro lado, está la versión de escritorio, que permite instalando la aplicación en el ordenador mantener estas sesiones por tiempo prolongado, sin necesidad de iniciar sesión cada vez que queremos hacer uso de la app. Por último, la nativa de Windows. Esta es la más reciente y podemos descargarla en la tienda de aplicaciones de Chrome. Se trata de una versión desarrollada expresamente para su uso en el entorno Windows. Con todas y cada una de ellas podemos gestionar nuestros mensajes, así como enviar y recibir imágenes y vídeos entre otras muchas opciones, pero del mismo modo tienen funciones diferentes como vas a descubrir a continuación y que te ayudarán a elegir que versión quieres usar.

En primer lugar, la versión web, como ya hemos comentado, accedemos a ella a través del navegador y no necesitamos instalar nada para hacer uso de ella. Esta es la más recomendable si vas a hacer uso de la app en un ordenador de forma temporal. Si no queremos dejar rastro de nuestras conversaciones una vez que cerremos la sesión. Borrando el historial y los datos de navegación nadie sabrá si hemos hecho uso de la app o no en ese equipo.

Por otro lado, tenemos la versión para escritorio que podemos descargar desde la página web de WhatsApp. Esta fue la primera que se implementó para hacer un uso más intensivo de la app, sin necesidad de abrir el navegador, de modo que pulsando sobre su acceso directo podemos gestionar todos nuestros mensajes. Incluye todas las funciones, enviar y recibir imágenes, videos, sticker, emojis y la más reciente de las novedades las reacciones. Y en esta versión, además podemos seleccionar y copiar contenidos para llevarlos sin descargar a otras aplicaciones. Una función muy útil para intercambiar archivos de una forma rápida. Sobre todo funciona muy bien con las fotos.

En cuanto a la versión nativa de Windows, en las últimas semanas ha recibido importantes novedades, las cuales incluyen nuevas funciones en las que podemos cambiar el formato de nuestros mensajes, añadiendo negritas, texto en cursiva, tachado o incluso hacer menciones cambiando por completo el aspecto del texto. Además de incluir una función que nos permite conocer el significado de los emojis antes de enviarlos. Pero una nota negativa en favor de esta versión es la imposibilidad de copiar.

