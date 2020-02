El modo oscuro de la aplicación de mensajería se ha convertido en una de las principales novedades de esta en los últimos meses, presente en las betas de Android e iOS, nos permite disfrutar de una forma distinta de los chats, con un tono oscuro que beneficia a nuestros ojos y que en algunos casos permite un ahorra importante de batería mientas lo usamos. Pero no en todos los móviles funciona igual esta nueva opción del modo oscuro. Ya que por defecto se debe activar de forma manual, algo que le resta atractivo. Si te estás preguntando esto, quizás es porque tu móvil todavía no está preparado para manejar de forma automáticamente el modo oscuro.

Así se puede activar automáticamente

Que el modo oscuro se active o no de forma automática es algo que no depende de la app de WhatsApp directamente, sino que está relacionado con la versión del sistema operativo que tengamos instalada. El nuevo modo oscuro ha llegado con Android 10, la última versión del sistema operativo de Google, y es con esta versión con la que el modo oscuro de WhatsApp es compatible. Esto quiere decir que la integración de este modo es mucho mejor cuando tenemos un móvil con Android 10 que con Android 9. Si tienes el sistema más antiguo, lo que vas a encontrar en los ajustes de WhatsApp es la opción de elegir el tema blanco u oscuro, pero nada más.

Modo oscuro en Android 10 (izquierda) y Android 9 (derecha) | Tecnoxplora

En cambio si tienes Android 10 vas a poder acceder a una opción extra en la app de WhatsApp. Porque cuando entres en los ajustes de la aplicación, vas a poder acceder a una tercera opción, llamada “predeterminado por el sistema” Esto quiere decir que cuando elijamos esta opción, será el sistema operativo el que activará o desactivará de forma automática el modo oscuro. Por tanto, si tienes programada una determinada hora para que se active o desactive este modo, se activará y desactivará en la misma franja horaria también en WhatsApp.

Esta es la explicación por la que no es posible ajustar de forma automática el modo oscuro de WhatsApp en tu móvil, porque no tienes Android 10. Si tu móvil va a recibirlo próximamente no será hasta entonces cuando puedas utilizarlo de esta manera. Algo similar pasa en la versión para iOS, en los iPhone, donde es el sistema operativo el que maneja el modo oscuro y lo activa en los intervalos definidos por el usuario. Lo recomendable es que en el futuro WhatsApp añada nuevas opciones de personalización al modo oscuro, en las que se puede elegir el momento en el que se activará de forma automática.

Una vez más debería mirar directamente a Telegram, la app de mensajería en la que podemos elegir el horario en el que se activa de manera automática este modo en el que la interfaz blanca de la aplicación torna a una completamente oscura. Es de esperar que esto llegue en el futuro, pero ahora mismo la realidad es que el sistema operativo es clave para que el modo oscuro de WhatsApp se active de una manera u otra diferente.