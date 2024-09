Qué hacer si no aparecen fotos en tus menajes en el iPhone

La comunicación a través de los servicios de mensajería está a la orden del día, muchos usuarios priorizan su uso frente a las llamadas telefónicas. A través de estas podemos compartir fotos y videos además de emojis y pegatinas. Si no puedes ver correctamente las fotos que te envían otros usuarios, así puedes solucionarlo.

Si no puedes las fotos en mensajes de tu iPhone prueba esto

Un problema al que se enfrentan a menudo los usuarios de IPhone es que no reciben las imágenes que les envían otros usuarios a través de iMessage. La app de mensajería de Apple sufre a menudo este percance con las fotos y los MMS. Algo que no es difícil de solucionar, para lo que tenemos que seguir estos pasos. Comenzamos comprobando si tenemos activos los MMS en nuestro teléfono, cabe recordad que la app envía las imágenes a través de este sistema. Para realizar las comprobaciones pertinentes y activarlo, accede a la configuración del teléfono y sigue estos pasos:

Un iPhone | iPhone

Localiza la app mensajes. En el menú principal de esa selecciona “Mensajería MMS”

Si no está activa la activaremos. Si no aparece es porque nuestro proveedor no dispone de esta opción.

A continuación, debemos revisar los datos móviles, si no disponemos de datos o están desactivados no podremos enviar ni recibir imágenes. Puede que no nos hayamos percatado de este problema si usamos el dispositivo conectado a la red Wifi, ya que este tipo de app también funciona con conexiones inalámbricas.

De nuevo entra en la “configuración” y esta vez entramos en la opción teléfono, donde encontraremos “datos móviles. Una vez hecho esto debemos comprobar que funciona correctamente, así como que tenemos señal y no estamos fuera de cobertura o en modo avión.

Si hemos solucionado el problema, pero estas aparecen borrosas o con falta de calidad ya no se trata de la conexión. Para ahorrar datos a menudo imponemos restricciones y esto hace que al descargar la imagen no lo haga con la calidad original de la misma. Al igual que en las soluciones anteriores, nos dirigimos a la configuración del teléfono. Localiza entre los ajustes “privacidad y seguridad” y en este apartado debemos seleccionar “Advertencias de contenido”. Tras comprobar si está habilitada, debemos desactivarlo solo para mensajes o por completo, según nuestras preferencias.

En el caso que no hayamos encontrado el problema y ninguna de las soluciones anteriores lo hayan resuelto solo nos queda restablecer la app. Algo que conseguimos forzando el reinicio de la app. Desde la configuración del teléfono, donde encontramos Messages. Desactiva la app y procede a reiniciar el terminal. Una vez iniciado de nuevo volveremos sobre nuestros pasos para reactivar de nuevo la app.

Si sigue sin funcionar, debemos tomar decisiones más drásticas, que van desde desinstalar la app o incluso restaurar nuestros dispositivos de fábrica. Algo que haremos después de realizar una copia de seguridad y guardar todos los datos de nuestras aplicaciones. Una vez guardado todo, procederemos al borrado y el restablecimiento del mismo, con la esperanza de que vuelva a funcionar, que es lo normal en estos casos.