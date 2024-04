Desactiva ya iMessage en tu iPhone si no quieres que te lo hackeen

Desde luego puede sonar mu tajante el titular, pero estamos trasladando directamente lo que recomiendan que hagamos hasta que Apple no parchee la aplicación y sea posible reducir los riesgos al mínimo. Y es que desde Trust Wallet tienen claro que es necesario ser así de tajantes par evitar que puedan hackearnos el teléfono. Obviamente esto no quiere decir que si ni lo hacemos vayamos a ser víctimas de un ataque, pero evidentemente sí que aumentan las posibilidades de que esto ocurra. Vamos a conocer por qué estas advertencias son tan directas.

Amenaza para nuestro iPhone

Desde Trust Wallet han informado sobre una brecha de seguridad que, como otras tantas, está sin parchear todavía. El problema en este caso es que se está vendiendo en la Deep web por unos 2 millones de dólares. Esto pone precio de alguna manera a un ataque rápido y fácil por parte de aquel hacker que quiera invertir un dinero para más adelante sacarle partido a todos los datos a los que pueda acceder fácilmente gracias a esta brecha de seguridad.

Y os preguntaréis qué tiene que ver iMessage con esto, pues bien, porque es precisamente a través de un fallo de seguridad en esta app como es posible acceder a nuestro teléfono y tomar su control abiertamente. Esto les daría acceso a los hackers a información tan importante como nuestras contraseñas o credenciales bancarias, lo que pondría en bandeja a los hackers el acceso a nuestro dinero en la cuenta bancaria.

Así que, con estas advertencias, no hay que jugar, y si te lo puedes permitir, deberías dejar de usar temporalmente iMessages. Ya que como sabéis, los hackers no discriminan a la hora de atacar, y podrían lanzar uno masivo que afectara también a nuestro teléfono. Y es que el problema de todo esto es que podemos sufrir el problema sin darnos cuenta, con un uso totalmente normal del iPhone, mientras por detrás se están haciendo con toda nuestra información.

Si no sabes cómo desactivar la app de iMessages para reducir los riesgos, solo tienes que hacer lo siguiente. Ir a los ajustes, pulsar sobre la sección de la app de Mensajes, seleccionar Desactivar. También debemos hacerlo con Facetime, para lo cual tenemos que repetir el proceso. Acceder a los ajustes, dentro pulsar sobre Facetime, y después desactivarlo de la misma forma. Ahora ya tenemos desactivadas estas apps. Nos tocará esperar a que Apple lance una actualización del sistema para poder cerrar esta vulnerabilidad, tras lo cual podremos activar de nuevo la app y utilizarla sin más problema.

Eso sí, no sabemos lo que tardará en llegar esta solución, no debería exceder de días o alguna semana que otra. Avisos que puede parecer un poco tremendistas, pero que ahí están, nosotros debemos valorar si el riesgo es asumible o no. Porque aquí no se trata de que seamos una victima más o menos apetecible, poque los ataques son masivos y no distinguen entre las víctimas, ese es el mayor riesgo.