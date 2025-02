Lo que no debes preguntar a ChatGPT

Durante los últimos años se ha popularizado una herramienta de inteligencia artificial en particular, ChatGPT. Su interfaz está basada en las preguntas y respuestas, logrando incluso llegar a mantener conversaciones. Aun así, hay ciertos temas que es mejor no nombrar con esta IA.

Por un lado, las preguntas acerca de cómo cometer delitos o actividades ilícitas. ChatGPT está programado para no responder a preguntas que que supongan proporcionar información que lleva a conductas ilegales.

Sucede igual con el contenido pornográfico o sexualmente explícito, el cual tampoco tiene cabida dentro de esta inteligencia artificial. Por ello, toda pregunta que conlleve la solicitud de información o descripciones de naturaleza sexual no serán respondidas por ChatGPT, ya que su programación lo diseña para mantener únicamente conversaciones de carácter respetuoso y apropiado.

ChatGPT | TecnoXplora

Por otro lado, no se deberían preguntar consejos médicos personalizados. ChatGPT sí que puede información general acerca de temas de salud, pero esto no podrá sustituir la consulta con un profesional médico. Es crucial acudir a los profesionales para obtener diagnósticos y tratamientos adecuados para las afecciones que puedas estar padeciendo.

Finalmente, toda información de carácter privado o sensible acerca de terceros, ya sean famosos o no, infringe la privacidad y ChatGPT está programado para no divulgar información que sea confidencial, por ende, no responderá preguntas de este tipo.

Será crucial recordar que, aunque ChatGPT es una herramienta avanzada de gran utilidad, tiene sus limitaciones y está diseñada con directrices éticas que garantizan un uso responsable y seguro.