La app de mensajería alternativa a WhatsApp cuenta con una serie de funciones que vamos a tener que esperar mucho para ver en la app de Facebook. Sobre todo algunas como este chat secreto que ya podemos disfrutar en Telegram, y que nos ofrece una forma completamente novedosa de comunicarnos con otra persona, donde la privacidad está por encima de todo. Un chat que os vamos a contar cómo se puede activar, y cuáles son realmente las características que nos ofrece frente a un chat normal. Vamos a conocer todos esos detalles.

Así puedes crear un chat secreto

Los chats secretos son una muestra más de que desde Telegram se preocupan y mucho de ofrecernos las maneras más privadas de comunicarnos con otras personas. Pues bien, la manera de crear un chat secreto en Telegram es muy sencilla. Para ello solo tenemos que pulsar las tres rayas horizontales que podemos ver en la parte superior izquierda de la pantalla, que sirven para abrir el menú contextual desde la sala principal de chats. En segundo lugar tenemos una opción llamada “nuevo chat secreto” que es precisamente la que nos permite iniciar una de estas conversaciones especiales.

Una vez que lo elegimos debemos seleccionar acto seguido el contacto con el que vamos a comenzar a hablar de forma secreta. Una vez que lo hemos seleccionado se abrirá la sala de ese chat, con un recuadro en el que podemos ver una serie de advertencias acerca de las limitaciones del chat que hemos creado. La primera de ellas es que se usa un cifrado de extremo a extremo, algo que no se sale de lo normal. Una de las grandes peculiaridades es que no dejan rastro en los servidores de Telegram, por lo que la conversación solo se desarrolla en nuestros teléfonos, exclusivamente, y por lo tanto no son accesibles por terceros.

Además cuentan con la característica de autodestrucción de los mensajes. Esto quiere decir que todos los mensajes que enviemos se podrán borrar de manera automática tras un tiempo determinado transcurrido desde su envío. Otro aspecto característico de este tipo de chat es que no se pueden reenviar a otras personas los mensajes, por lo que nunca va a salir de él lo que hablemos desde la sala. Y si piensas que con una captura está todo resuelto para sacar los mensajes del chat, estás muy equivocado, porque en estos chats secretos las capturas de pantalla están prohibidas.

Si pruebas a hacerla, recibirás un mensaje del sistema advirtiendo de que no están permitidas y será imposible extraer los mensajes, salvo que hagas una foto a la pantalla del móvil con otra cámara, algo que lógicamente ya depende de tus escrúpulos. Por tanto es un chat que se desarrolla en la más absoluta privacidad. Una gran idea si hay conversaciones que no quieres que trasciendan fuera de tu móvil, y que en caso de que alguien quiera acceder a esa sala sean muchos más los impedimentos que las ventajas para poder acceder libremente.