Ya puedes ver en la Play Store la versión de Android que necesita cada app

La tienda de apps de Google es una de las apps que más utilizamos en nuestro móvil, prácticamente a diario, instalando nuevas aplicaciones. La información disponible de cada app ha sido tradicionalmente bastante completa, pero ahora lo está siendo aún más. Y es que como podemos comprobar ahora, la información dentro de cada una de las apps ahora es más numerosa, y de hecho no solo muestra desde hace tiempo la versión de la app, sino que sobre todo nos ofrece ahora información sobre los requerimientos para poder ejecutarla en nuestro teléfono móvil. Una nueva información que ya vas a poder comprobar en la tienda móvil de Google.

Así se pueden comprobar los requisitos de cada app o juego

La información que nos muestra cada una de las apps y juegos en Google Play es bastante numerosa, mostrándonos datos como la propia versión de la app, la fecha de la última actualización, el número de descargas, el peso de la aplicación o juego en megas o gigas, y ahora añade un nuevo campo en el sumario de la aplicación. Concretamente podemos ver un mensaje “SO Android” donde ahora se muestra cuál es el sistema operativo mínimo que debemos tener instalado en nuestro móvil para poder utilizar el juego o app.

Mostrando los requerimientos | Tecnoxplora

Esta información ahora nos dice por ejemplo que para ejecutar una app es necesario contar con Android 7 o posterior. Una información valiosa que ahora se muestra de una forma bastante clara. Eso sí, esto no va a cambiar la aparición de las apps que no son compatibles con nuestro móvil, que como sabéis no se muestran en las búsquedas. Si una app no es compatible directamente no se muestra en los resultados de la búsqueda, por lo que este aspecto no va a cambiar. Por tanto, es una información accesoria más que definitiva, porque si vemos la app quiere decir que es compatible.

Eso sí, ahora por lo menos tendremos información más exacta sobre la compatibilidad del teléfono. Hasta ahora esta información la habíamos podido ver en la versión web de la tienda de Google, pero ahora es cuando ya está disponible también en la versión Android, por lo que desde hoy puedes acceder a esta información directamente desde la aplicación de tu terminal. Como sabéis, para ello hay que entrar en la app o juego en cuestión en la tienda, y pulsar sobre “info de la aplicación” para poder ampliar todos los datos que nos muestra este en la tienda.

Una tienda de Google que cuenta cada vez más con novedades, pero que ahora nos brinda una información más útil aún. Como sabéis en los últimos meses hemos conocido nuevas funcionalidades de la tienda, empezando por la actualización de las aplicaciones desde nuevas zonas de sus menús, así como la propia actualización de la tienda, que se puede llevar a cabo desde dentro de esta, en los ajustes de la cuenta. También han llegado los Play Points, para poder hacer compras con diferentes puntos acumulados, o la llegada de la tarifa plana de juegos y apps, que como sabéis se llama Play Pass, con la que podemos disfrutar de decenas de apps y juegos por el módico precio de 4,99 euros al mes.