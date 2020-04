Spotify es una de las aplicaciones más utilizadas para escuchar música. Entre sus muchas funcionalidades, esta herramienta permite al usuario consultar la letra de la canción que escucha a la vez que esta se reproduce. En el vídeo superior te contamos cómo ver las letras de tus canciones preferidas.

Spotify permite al usuario escuchar una gran variedad musical, proveniente de diversos géneros y multitud de artistas. La propia aplicación crea listas de reproducción de estilos de música, discos o eventos, además de otras que están dedicadas a determinados momentos, como las de relax o las que tienen canciones propias de una noche de fiesta.

Además, con Spotify cada usuario puede crear sus propias listas, que también pueden ser colaborativas, y modificarlas junto a más personas que participan en ellas. Por otra parte, esta aplicación es como una red social de música, por lo que los usuarios pueden conectarse con sus amigos para ver lo que escuchan.

Como extra, en Spotify también se puede seguir a los artistas y, de esta forma, recibir notificaciones cuando sacan nuevos temas o discos. Esto también es aplicable a la gran variedad de podcasts o emisiones de radio disponibles en la aplicación y que tratan de temas tan dispares como noticias, deporte, comedia o sucesos.

Si alguna vez has querido aprenderte una canción para un concierto o un karaoke o has querido saber qué decía el cantante exactamente en una estrofa, con Spotify ahora puedes salir de dudas gracias a su funcionalidad para ver las letras. A la vez que la canción se reproduce podrás ver la letra, para que no se te escape nada y poder aprendértela. Te contamos cómo en el vídeo superior.

