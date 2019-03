Ya puedes subir fotos a Instagram sin tener instalada la aplicación

Instagram ha anunciado una nueva vía de integración con el ordenador a través de una escueta información reportada por Mashable, en la que se puede leer que “Instagram.com (siempre que se entre desde el teléfono móvil) es ahora una nueva experiencia web optimizada para los teléfonos móviles. Está diseñada para ayudar a las personas a tener una experiencia completa en Instagram, sin importar qué dispositivo o desde qué red vengan”.

Hasta ahora, la única manera de poder subir fotografías a Instagram era a través de la aplicación móvil, pero ahora los aires de la compañía van por otro lado. Si en la conferencia de desarrolladores de Facebook (su empresa matriz) se anunció la posibilidad de poder utilizar Instagram sin tener conexión, este nuevo avance se enfoca en el desarrollo del negocio en los países en vías de desarrollo o con poca velocidad de internet.

Además, otra de las ventajas que supondría utilizar Instagram a través de la página web vía móvil es que se reducirían drásticamente los datos que se utilizan con la aplicación para el uso habitual que le dan los usuarios, por lo que aquellas personas que lleguen justas de 'megas' a final de mes seguro que lo agradecerán.

Para acceder a esta nueva funcionalidad, basta con entrar en la web de Instagram desde el navegador que utilices en tu dispositivo móvil, loguearte, y comenzar a disfrutar de la red social de fotografías.

No obstante, no estarán operativas las mismas funcionalidades que se encuentran en la aplicación móvil. Por ejemplo, no podrás subir vídeos, ni alimentar tus 'stories', ni enviar mensajes directos, ni ponerle filtros a las fotografías que subas. Sí que podrás darle likes a las publicaciones, recortar las fotos, rotarlas o dejar comentarios en ellas.