Ya puedes instalar Defender en tu móvil, el antivirus de Microsoft

Por alguna razón, muchos usuarios que hemos utilizado por décadas los PCs, donde vemos normal tener un antivirus instalado, no le hemos dado el mismo protagonismo a hacerlo en un teléfono móvil, pero se ha convertido en algo tanto o más necesario que en un ordenador personal. Y es que ya son muchos los antivirus que podemos encontrar en la Play Store para nuestros móviles. Ahora uno más, y no es uno cualquiera, porque se trata del popular Microsoft Defender, que no es otro que la versión para móviles del Windows Defender que muchos tenemos en nuestros PCs.

Llega por fin a nuestros móviles

Es la versión de Android e iOS la que se ha estrenado ahora, permitiendo a los usuarios móviles instalar un antivirus con una excelente reputación en sus terminales. De momento son los usuarios que cuentan con una suscripción de Microsoft 365 los que pueden descargarse esta primera versión de Windows Defender para nuestro teléfono. Aunque según la versión de la que estemos hablando, tendremos la posibilidad de contar con algunas características adicionales. Como es la posibilidad de hacer un análisis de determinadas apps en busca de elementos maliciosos. Lo mejor es que este Defender es multidispositivo, o lo que es lo mismo, es capaz de mantener seguros a diferentes dispositivos que tengamos, ya sea con Android, iOS o Windows, y ver el balance de seguridad de todos ellos desde su interfaz.

Microsoft Defender | Microsoft

Lo mejor de este tipo de aplicaciones es que en el momento que demos con alguna app maliciosa, que hayamos descargado e instalado externamente, o desde Google Play, es que podemos saber al instante si cuenta con algún tipo de software sospechoso. Y esto afecta a todo, no solo a las apps, sino también a nuestra navegación web. Como sabéis, Windows Defender es el antivirus gratuito con el que cuentan nuestros PCs, y gracias a él podemos conocer en todo momento si hay algún tipo de amenaza en nuestro ordenador. Además, funciona en segundo plano, como en este caso, para avisarnos en el momento que nos topemos con algún tipo de software malicioso.

Lo malo es que para poder descargarla tendremos que ser usuarios de Microsoft 365, como os decíamos antes. Esto implica que paguemos una suscripción mensual dentro de la cual, además de las herramientas de Office, nos encontramos con esta nueva aplicación para móviles. Sin duda es una herramienta muy recomendable en nuestro móvil, ya que cada vez es más habitual dar con software malicioso incluso en las tiendas de apps oficiales, sobre todo en Google Play. Y es que una de las principales recomendaciones para no ser víctimas de los hackers es la de descargar solo desde fuentes oficiales las aplicaciones. Y cuando eso ya no es una garantía solo nos queda recurrir a este tipo de apps, que buscan por nosotros, en tiempo real y las 24 horas del día, amenazas de todo tipo. Y en ese aspecto, Defender es de lo mejor que nos podemos instalar hoy en día en nuestro teléfono.