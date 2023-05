Ya puedes escuchar Apple Music en tu altavoz con asistente de Google

Aunque pueda darnos la sensación de que los productos de Apple solo funcionan dentro de su ecosistema, lo cierto es que no es así. Si tenemos una suscripción a Apple no es estrictamente necesario tener un dispositivo del fabricante de la Manzana para poder disfrutar de ello. Te contamos cómo disfrutar de tu música preferida en un altavoz inteligente de Google.

Reproduce tu música preferida de Apple Music en dispositivos con el asistente de Google

La compañía de Cupertino es un poco más aperturista en lo que a servicios en streaming se refiere. Tanto Apple Music como Apple TV+ disponen desde hace poco de apelaciones nativas para otros dispositivos que no sean propios de la marca. Algo no siempre ha sido posible, pero que desde hace algún tiempo es posible, desde el lanzamiento de la app para Android. Para poder cambiar el servicio de música en nuestros altavoces y pantallas inteligentes de Google, debemos previamente, tener instalada en nuestro móvil la aplicación Google Home, imprescindible para la instalación y configuración de estos dispositivos. Para completar el proceso seguiremos los siguientes pasos:

Apple Music en tus dispositivos Google | TecnoXplora

Una vez hemos abierto la app, pulsa sobre el icono más (+) en la esquina superior izquierda de la pantalla para desplegar el menú con las opciones.

en la esquina superior izquierda de la pantalla para desplegar el menú con las opciones. A continuación, pulsa sobre la opción “ Música ”, que se encuentra en el apartado gestionar servicios.

”, que se encuentra en el apartado gestionar servicios. Desde entonces nos vinculamos al servicio de música de Apple . Pulsando en el icono su icono.

. Pulsando en el icono su icono. Para ello nos pedirá que introduzcamos nuestro ID de Apple y la contraseña.

Si hemos activado la verificación en dos pasos , será necesario introducir el código suministrado.

, será necesario introducir el código suministrado. Una vez completado el proceso, ya podemos pedir al asistente que reproduzca cualquier contenido.

Si tenemos varios servicios en streaming vinculados a nuestros dispositivos, podemos pedir que reproduzca nuestra música en un servicio determinado, en este caso utilizamos el comando de voz, “ok Google, reproduce el título de la canción en Apple Music”. En el caso de las pantallas inteligentes de Google, podemos seleccionar la música desde la propia pantalla. En esta aparecerán sugerencias entre las que se encuentran listas de reproducción, canciones o álbumes que se han reproducido previamente.

Aunque podemos reproducir contenidos seleccionándolos en la pantalla, aún no es posible acceder a los contenidos guardados en nuestra biblioteca. Realmente no podemos navegar por los menús ni acceder a los contenidos de nuestra cuenta. Aunque sí podemos pedirle que reproduzca una lista personalizada que hemos creado. La única forma de seleccionar de esta forma los contenidos es usando para ello la app en nuestro teléfono móvil y enviar el contenido al altavoz. Lo que limita el uso del servicio en las pantallas inteligentes

Del mismo modo, sólo es posible escuchar la música si tenemos conexión a internet, ya que estos dispositivos no permiten la descarga como en el caso de los móviles. Descargando nuestras listas y canciones, siempre estarán disponibles para la reproducción aunque no tengamos acceso a Internet, también es una buena alternativa para ahorrar datos móviles cuando no estamos conectados a una red Wifi.