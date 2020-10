Ya puedes elegir una voz masculina para el asistente de Google, así puedes hacerlo

El asistente de Google nos lleva acompañando bastantes años, no solo en los altavoces inteligentes, sino que originariamente apareció en nuestros móviles como el complemento perfecto para las búsquedas en la red. Como ha ocurrido tradicionalmente con las indicaciones de los GPS o Google Maps, la voz ha sido uno de los principales elementos de personalización de este tipo de dispositivos y software, y desde el comienzo hemos tenido una al frente del asistente de Google una voz femenina, o roja, como la ha descrito ahora Google. La realidad es que desde hoy se puede escuchar también una voz masculina en el asistente, y te contamos cómo activarla.

Nueva voz masculina (o naranja) para el asistente de Google

En Estados Unidos cuentan con diferentes voces para su asistente desde hace ya varios años. Y no solo hablamos de distintos géneros, sino que en aquel país temporalmente es posible incluso elegir la voz de algunos personajes famosos y celebridades. Ahora en España por lo menos podemos elegir el género de la voz del asistente, aunque desde Google han insistido mucho en no definir con género las voces del asistente. Por tanto ahora vamos a poder elegir una voz femenina, identificada con el color rojo, o masculina, identificada con el color naranja para el que lo prefiera.

Cambiando la voz del asisente | Tecnoxplora

Por tanto a partir de ahora, si eliges la voz naranja, escucharás que tu asistente te habla con una voz masculina. Para Google, no hay etiquetas de género en este caso, y creen que las personas elegimos una determinada voz porque nos suena mejor, no por ser masculina o femenina. Por tanto ahora tendrás la posibilidad de escuchar al asistente de una manera diferente, que puede gustarte o no, al menos tenemos esa liberta ahora.

Cómo activar esta nueva voz

Pues es bastante sencillo, porque estamos hablando de la voz del asistente en nuestro teléfono y el resto de dispositivos de Google compatibles. Al menos lo hemos probado en uno de los altavoces Google Home y en una pantalla Nest y ha funcionado perfectamente, así como en un teléfono Android donde ya es posible hacerlo. Para ello solo tienes que abrir el asistente de Google y decirle:

Hey Google, abre los ajustes del asistente

Entonces pulsamos sobre el icono de la tuerca, que nos da acceso a estos ajustes. Una vez que lo hemos hecho pulsamos sobre la etiqueta del “Asistente” en la parte superior. Ahora pulsa sobre la opción de “Voz del asistente” y elige la voz que te parezca más adecuada. Como ya hemos dicho la actual voz femenina se identifica con el color rojo y la masculina con el naranja. Antes de elegir una de las dos podrás escuchar un extracto de locución para hacerte una idea de cómo va a escucharse la voz del asistente a partir de ahora. En la parte inferior verás los dispositivos que son compatibles con la nueva voz. Si tienes un altavoz inteligente o una pantalla de Google, verás que al cambiar la voz en este ajuste se cambia también en todos los demás dispositivos.