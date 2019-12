Dejar de fumar siempre es uno de los propósitos más repetidos en Año Nuevo... y durante el resto de los 12 meses. A los parches, los chicles, los paseos y los mil remedios clásicos que ya han probado una y mil veces los fumadores se une ahora, como solución definitiva, la tecnología. Porque tu móvil es ahora tu mejor aliado en la lucha contra el tabaco. Con aplicaciones, con ayuda diaria y, claro, mucha fuerza de voluntad, el fumar puede ser historia gracias a un smartphone.

El tabaco es la causa de muchas enfermedades y causa millones de muertes al año en todo el mundo, por eso cualquier momento es bueno para decidir dejarlo, ya sea el 1 de enero o cualquier otra fecha del calendario. Desde luego, si contactas con expertos y médicos ellos te aconsejaran mejor, pero si prefieres afrontar el reto por tu cuenta aquí te vamos a dar unos cuantos consejos y a enseñarte algunas apps que te ayudarán en el largo.

Aplicaciones para dejar de fumar

Estas son algunas de las mejores apps para intentar dejar el tabaco. Con la única ayuda de tu teléfono y con la alegría de ver progresos a diario, el reto se hará más sencillo y este año sí conseguirás cumplir el propósito.

dejar de fumar | Pixabay

QUITNOW

Quitnow es una de las mejores apps que puedes descargar en tu móvil para dejar de fumar. Su interfaz es muy sencilla, limpia y fácil de navegar. Te va a mostrar datos motivadores, tales como los días que han pasado desde la última vez que fumaste, los cigarros que has dejado de fumar, el dinero que has ahorrado y el tiempo que has ganado al no tener que gastarlo con un cigarrillo en la boca.

Además te irá informando de los logros que consigas, de la mejora de tu salud y contarás con una comunidad en la que apoyarte para superar los momentos más duros y conocer la experiencia de otros usuarios que estén en tu misma situación. La aplicación es gratuita, por lo que sólo te costará esfuerzo y fuerza de voluntad.

SOBER TIME

Sober Time es una de las mejores aplicaciones para superar tu adicción pero no es sólo para tabaco, aunque también la puedes usar para dejar tu adicción a los cigarrillos. Se trata de una app que te permitirá estar alejado de cualquier vicio (alcohol o drogas) y contabilizar los días que llevas alejado de él. Recibirás mensajes motivacionales, un informe con el dinero que has ahorrado, tener estadísticas de tu camino hacia el triunfo contra el tabaco y podrás fijarte metas para que cada día veas un poco más cerca el fin del reto. También dispone de una comunidad con la que podrás charlas y compartir sensaciones, impresiones y buscar apoyo en los días más complicados.

SMOKEFREE

También puedes probar SmokeFree, que cuenta con una gran cantidad de estadísticas con las que contabilizar el tiempo que llevas sin fumar, cuánto has ahorrado o el tiempo y la cantidad de cigarrillos que te has evitado fumar y que has podido dedicar a otra cosa. SmokeFree, además, te permite ponerte metas, por lo que se convertirá en tu mejor diario y tu mejor aliado para ir cumpliendo objetivos y llegar a dejar definitivamente el tabaco.

Dejar de fumar poco a poco

El funcionamiento de la aplicación “Dejar de fumar poco a poco” consiste en ir dejando de fumar poco a poco y no de golpe, como su propio nombre indica. No dirás adiós al tabaco de forma definitiva sino despacio y a tu ritmo. Calculará cada cuanto debes fumar un cigarro para ir aumentando progresivamente ese periodo y finalmente dejar de fumar en el tiempo que quieras. Tendrá en cuenta el número de cigarrillos que fumas habitualmente y calculará los minutos. Cuando aparezca la pantalla en verde, tendrás permiso. Eso sí, tendrás que cumplirla estrictamente para conseguirlo.