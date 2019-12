Una de las grandes ventajas de escuchar música en Spotify no es solo tener a nuestro alcance millones de canciones para ser escuchadas al instante, sino que además podemos conocer nueva música en base a lo que hemos estado escuchando. Y esta es una de las claves por la que los usuarios eligen unas u otras plataformas, cuando a priori cuentan con las mismas canciones, por la facilidad para poder encontrar música que les gusta. Estas plataformas analizan lo que hemos escuchados desde el primer día que las utilizamos, y en base a ello nos ofrecen recomendaciones muy precisas. Ahora esas recomendaciones podrían tomar un nuevo rumbo, si lo queremos.

Recomendaciones basadas en tus amigos

Las recomendaciones de Spotify normalmente se basan en el histórico de reproducciones de nuestra cuenta, de esta manera se sugiere que escuchemos música parecida a la que venimos escuchando durante los últimos años, por lo que de estas sugerencias podemos conocer música que nos guste y que a su vez nos lleve a otros artistas., así sucesivamente. Pero ahora se abre otra vía para conocer música, y es a través de los gustos musicales de nuestros amigos en la aplicación de música. Ha sido Jane Manchun Wong, una desarrolladora de aplicaciones, que normalmente accede a nuevas funciones de estas buceando en el código, ha descubierto esta interesante función.

De hecho como se puede ver en el tuit ha extraído incluso capturas de pantalla donde se pueden apreciar los nuevos métodos para conocer música. Según esta imagen, la nueva sugerencia de música se mostraría en la pantalla de inicio de Spotify. La descripción de esta nueva función asegura que “Ahora puedes descubrir música a través de amigos en los que confías”. Esto quiere decir que a través de estas listas vamos a conocer nueva música basada en el historial de reproducciones de nuestros amigos en la aplicación de música. Por tanto, será una forma diferente de conocer más música. No es la primera vez que Spotify introduce la variable de los amigos en las recomendaciones de nueva música.

De hecho habíamos conocido anteriormente la existencia de una nueva lista, que nos mostraba también música nueva todas las semanas, basada en la que escuchaban nuestros amigos dentro de Spotify. Eso sí, parece que nunca llegó a buen puerto esa nueva lista y no se llegó a publicar oficialmente. Aunque parece una interesante y divertida forma de escuchar música, que sean tus amigos no quiere decir obligatoriamente que te vaya a gustar su música. Ese es el riesgo de este tipo de listas, en las que los gustos de nuestros amigos no van a ser exactamente los mismos que los nuestros.

Y hay quienes verán en ello un incentivo para escuchar nueva música, mientras que otros lo verán como algo contraproducente, que les conducirá a escuchar música que no les gusta. Sea como fuere, siempre son bienvenidas este tipo de características nuevas. Ignoramos cuándo llegará a nuestras aplicaciones de Spotify, pero la realidad es que dentro de la app ya tiene su sitio esta nueva función.