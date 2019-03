Productos que usas para limpiar tu móvil y lo están destrozando sin darte cuenta

Cada español gasta una media de 288 euros en comprar un teléfono según un estudio reciente, por no hablar de los amantes de la tecnología, que llegan a invertir en su Smartphone más de mil euros. Después de esta inversión todos queremos mantener nuestro móvil en perfectas condiciones, pero cuidado, tal y como se explica en el vídeo no es oro todo lo que reluce. La mayoría de los pequeños e inocentes gestos que comúnmente se utilizan para mantener limpios nuestros dispositivos móviles no están haciendo otra cosa que dañarlos.

Además de ser cada vez más caros, está demostrado que estos dispositivos tecnológicos son cada vez más frágiles. Las últimas tendencias en telefonía móvil, pantallas más grandes y con menos marcos que absorban los golpes, no sirven de mucha ayuda. Estos pequeños aparatos tecnológicos son tan delicados que no admiten cualquier material o producto en su ritual de limpieza.

Solemos gastarnos una considerable cantidad de dinero en cristales protectores o fundas amortiguadoras de golpes para proteger nuestros móviles. Esto de sirve si somos nosotros mismos los que, sin darnos cuenta, dañamos nuestros móviles poco a poco.

Efectivamente, los gestos aparentemente más inofensivos y con la mejor de las intenciones, como mantener el Smartphone impoluto, son los que están rallando la pantalla o estropeando los conectores. Si el móvil ya no carga correctamente o la pantalla deja de funcionar, en la mayoría de los casos, no es un fallo de la batería o de configuración. Como se explica en el vídeo, en la limpieza está la clave del problema.

Pero que no cunda el pánico, en este vídeo te explicamos cuáles son los errores que más se cometen al limpiar nuestros dispositivos y qué alternativas se deben usar para tener el móvil siempre impecable sin provocarle un solo rasguño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo tener siempre limpia la pantalla del móvil

¿Se te ha estropeado la pantalla del móvil? Te damos la solución