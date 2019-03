Probamos el Google Pixel 2 XL, un teléfono con un mayordomo a bordo

El aspecto del Pixel 2 XL es el de un móvil de grandes dimensiones. No se esperaba menos de un terminal cuya pantalla llega a las 6 pulgadas, una marca que se ha vuelto de lo más habitual en la alta gama. También su precio es de grandes dimensiones: 959 euros. En la línea con las cotas que alcanza el Galaxy Note 8 y que supera el iPhone X.

Más allá de eso, el Pixel 2 XL tiene un diseño pulido, que le da una gran importancia a la estética, pero sin abandonar la sencillez en ningún caso. La pantalla, pOLED de 2880x1440, se aprovecha al máximo con los marcos curvos, que caen hacia el lateral. Aunque el tamaño es grande y no permite algunos movimientos con una sola mano, el material trasero es antideslizante, cálido en comparación con el aluminio, y da confianza a la hora de manipular el smartphone con un solo dedo.

Las especificaciones técnicas son las que corresponden a un alta gama. El chip es un Snapdragon 835, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Además, el Pixel 2 XL viene con Android 8.0 Oreo, la versión pura del sistema que llevan todos los móviles de Google. Esto tiene sus ventajas: primero, que las actualizaciones llegarán cuando las lance la compañía desarrolladora de Android, sin esperas; segundo, que si usas habitualmente los servicios de Google -¿alguien puede vivir negándose a hacerlo?- la integración es perfecta.

El terminal cuenta con huella dactilar, cuyo registro es fluido como es habitual en los alta gama, y es resistente al agua en grado IP67, lo que significa que puede pasar media hora bajo un metro de agua sin que ocurra ninguna tragedia.

En cuanto a la cámara, uno de los factores que mueve la decisión de compra de un smartphone, el Pixel 2 XL se comporta con solidez. Su sensor trasero de 12,2 megapíxeles no satura los colores y se le da bien captar buena luz (tiene una apertura f/1.8). En condiciones de baja luminosidad también hace gala de una gran sensibilidad para captar luz, aunque la nitidez se vea afectada.

La función de fotos esféricas está trabajada: es posible realizar, de una forma casi artesana, una imagen en 360 grados, y el software demuestra una gran precisión a la hora de unir las diferentes imágenes.

En lo que respecta al vídeo, es capaz de grabarlo a 4K, a 30 fps, aunque la diferencia entre este modo y el HD sólo es apreciable si se cuenta con un monitor con la suficiente resolución. En cuanto a la cámara frontal, de 8 megapíxeles, cumple de forma más que suficiente para los 'selfies'.

Assistant: para consultar, para entretener el tiempo

Pero al margen de todo lo anterior, pal vez el mayor atractivo del Pixel 2 XL sea que llega con Assistant. Y es que el asistente personal de Google, perfectamente integrado en el terminal, ha mejorado respecto a su anterior versión, conocida como Google Now.

Una de sus novedades es que entiende contextos. Esto quiere decir que si le preguntas por el tiempo que hace hoy o por restaurantes japoneses en la zona, para después pedir que te muestre el tiempo del fin de semana o restaurantes chinos, no hará falta repetir la pregunta. Bastará con “¿y el fin de semana?” o “¿y chinos?”.

Se trata de un punto más de comprensión que suele evitar esa sensación de que la máquina es tonta. Antes, cuando preguntabas algo que Google Now no entendía, el software mostraba los resultados web automáticamente. Ahora es capaz de interrogarte de vuelta para conocer mejor lo que quieres y darte la respuesta adecuada.

Y eso no es todo: no sólo puedes pedirle direcciones, o preguntarle quién es el presidente de República Dominicana, o que reproduzca música. También puedes preguntarle cuestiones complejas, como una receta de pollo al ajillo, y te devolverá las instrucciones, extraídas de un resultado web que considere autorizado.

Asistente de Google Pixel 2 XL | Agencias

El asistente también diferencia cómo haces la pregunta. Ante un “¿cuáles son los colores de la bandera de Brasil?”, el software comenzará a leerte la Wikipedia contándote dónde hay verde, dónde azul, dónde amarillo. Mientras que si la pregunta es “¿cómo es la bandera de Brasil?”, Assistant sólo te mostrará la bandera en la pantalla e información sobre ella. Tampoco es lo mismo preguntar “¿por qué es famoso Pablo Picasso?” que “¿quién es Pablo Picasso?” Ante la primera interpelación el software te leerá un buen párrafo de la Wikipedia.

Este mayordomo de bolsillo también puede amenizar a sus usuarios. Puedes pedirle que te cuente un chiste, o un cuento... o sencillamente que te cuente un dato curioso, así al azar. Eso sí, no le llames Siri, que se da cuenta.

Asistente de Google Pixel 2 XL | Agencias

Con todo, Assistant no debe utilizar recursos de forma intensiva, porque al usarlo no se aprecia un consumo excesivo de la batería. Por cierto, la capacidad en el terminal es de 3520 mAh y dura fácilmente un día y medio, con un uso normal no intenso. Nada mal. Además, con algo más de media hora de carga se puede pasar una jornada.

El cargador es USB-C y por ahí tendrás que sacar el audio también, porque no tiene jack 3,5 mm, aunque el producto incluye un adaptador USB C-jack 3,5 para que sigas usando tus cascos. Algo es algo.