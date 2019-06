Primeras imágenes del modo oscuro de Gmail

La aplicación de Google es una de las más utilizadas en todo el mundo, y por tanto, hay un mayor número de usuarios que esperan que de una vez se actualice para acoger un modo oscuro. Estos modos oscuros cada vez son más populares, y Google ha anunciado en el Google I/O de mayo que tendrán cada vez más importancia en sus aplicaciones. Algo que ahora han comenzado a comprobar los usuarios de Gmail, que contarán pronto con una actualización que nos ofrecerán la posibilidad de navegar por los correos de nuestro móvil de una manera más cómoda para nuestros ojos.

Primeras imágenes del modo oscuro

Ya hemos visto el modo oscuro de diferentes apps, la última de ellas era la aplicación de notas de Google, Google Keep, que ya os ofrece una manera de activar un modo oscuro para convertir su interfaz de color blanco en otra más oscura. Y eso es precisamente lo que está preparando Google con su Gmail, tal y como hemos conocido gracias a Android Police. Al parecer es la versión v2019.06.09 de Gmail la que está incorporando uno de estos nuevos modos oscuros. Aunque de momento no hay ninguna opción específica para activarla. Eso sí, ya hay imágenes de cómo se muestra este nuevo y esperado modo de Gmail. Este modo oscuro es tan primitivo, que de momento solo se muestra en los ajustes de la aplicación, y a quien le funciona ha visto como se activa de manera completamente aleatoria. Por tanto, no es que sea un modo oscuro demasiado útil todavía.

El modo oscuro de Gmail | Android Police

Eso sí, no hace falta imaginarse cómo será este nuevo modo oscuro, ya que todos se ejecutan de la misma manera. Porque sustituyen el color blanco de la interfaz por otro de color negro, ofreciendo así un fondo oscuro que nos beneficia por partida doble. Por un lado a la batería del móvil, si este cuenta con una pantalla AMOLED, y en segundo lugar, a nuestra vista, que no se fatiga tanto al tener que soportar un brillo inferior del habitual al utilizar la aplicación. Por esa razón se han hecho tan populares esos modos oscuros, y más en algunas apps tan idóneas para ellos como es Gmail.

Y lo decimos porque Gmail es una de esas apps perfectas para utilizar en la cama, antes de acostarnos, ojeando nuestro correo electrónico mientras estamos tumbados en la cama con la habitación a oscuras. Sin un modo oscuro, el brillo de la pantalla puede alterar nuestros ritmos e impedir que podamos conciliar el sueño de manera apropiada, sencillamente. Por tanto Gmail es una de esas apps perfectas para poder disfrutar del modo oscuro que ya se vislumbra en el horizonte. Ahora que este nuevo modo oscuro aparece en imágenes, es de esperar que en solo unas semanas, o como mucho justo después del verano podamos disfrutar de este nuevo modo oscuro. Habrá que permanecer atentos a la aplicación, ya que podríais ser uno de los afortunados en contar con este nuevo modo oscuro, cruzamos los dedos.