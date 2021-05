Poparazzi, así es la nueva red social de la que todo el mundo habla

Hace escaso uno unos días veía la luz poparazzi una nueva red social que se autodenomina “antiselfie” a través de la cual podemos compartir fotos con nuestros amigos. A continuación te contamos qué tiene de nuevo está aplicación que esta causando furor entre los usuarios.

Poparazzi

Aunque nos pueda parecer algo extraño, “la novedad” y por lo que destaca esta aplicación es su vuelta al pasado al no permitir los filtros ni los selfis. Su concepto se acerca más a antiguas versiones de Facebook o Tuenti que las actuales redes sociales. Por el momento, no esta disponible para todos los usuarios de teléfonos inteligentes, ya que sólo está disponible para iOS. Como ya sucediera con Clubhouse, han lanzado inicialmente la versión para los dispositivos Apple, pero esperemos que pronto podamos disfrutar de una versión para Android. Además, a diferencia de la anterior la aplicación es pública y no necesitamos invitación para unirnos a la comunidad. Tan sólo acceder a la Apple Store, descargarla y registrarse.

El concepto cambia por completo puesto que solo podrás subir fotos de tus amigos o de otras personas como si fuéramos paparazzis, de ahí su nombre, aunque dentro de las aplicaciones nos convertimos en “poparazzis”

La nueva red social para compartir fotos | Poparazzi

El objetivo de la aplicación es generar un intercambio de fotos entre amigos, hacer una red social menos egocéntrica y saludable. El hecho de no poder ver el número de seguidores del resto de los usuarios, tan solo cuantas visitas han recibido nuestros pops. Pero por lo que destaca Poparazzi es por la ausencia de filtros, lo que imposibilita la edición de las fotos que vamos a publicar. Además, se han eliminado los comentarios y sólo podemos reaccionar a las publicaciones a través de emojis. Su interfaz es muy sencilla dispone de dos pestañas, una principal en la que aparecen las fotos de otras personas que hayas subido y una secundaria en la que vemos las fotos que otros usuarios han tomado de nosotros.

Cualquier poparazzi puede sacarte una foto y cada vez que esto suceda, recibirás una notificación, pero sólo los perfiles a los que sigas podrán publicarlas automáticamente. Mientras que si otros usuarios a los que no sigues quieren publicar una foto tuya necesitarán de tu aprobación para hacerlo. Además, tenemos siempre la opción de bloquear usuarios y de este modo no podrán tomar una instantánea tuya ni cargarlas en su perfil. Además, al bloquear a un usuario no podrán ver nuestras publicaciones, ni comunicarse contigo y lo mismo sucede, pero a la inversa.

Una red social fácil de usar, a la antigua usanza, donde se respeta al máximo la privacidad de las personas aceptando las decisiones de los usuarios a la hora de hacer públicas o no sus fotos. Donde no tienen cabida los comentarios evitando así críticas y alusiones que puedan herir a las personas, tan sólo podremos expresar las emociones que nos transmiten usando los populares emojis, que como todos sabemos son de libre interpretación. Una aplicación en la que compartir fotos con amigos es de lo más sencillo y divertido.