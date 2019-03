Pop, una app de mensajería con vídeos cortos

¿Por qué da tanta pereza llamar a alguien por Skype, Hangouts o FaceTime? Hay algo en torno a las videollamadas que repele a la mayoría de usuarios: quizá es tener que dar la cara, o que se usan más datos, o que WhatsApp es tremendamente cómodo y rápido. Sea como fuere, hay algunos emprendedores que siguen vislumbrando el futuro como en las viejas películas de ciencia ficción, donde todos los teléfonos tienen una cara incorporada.

Josh Nguyen es uno de ellos. Aunque su nombre no te suene, ha sido una figura clave en el desarrollo de Tumblr o Flickr, dos gigantes de internet a día de hoy. Y su nuevo proyecto se llama Pop, una app de mensajería para móviles con un toque diferente. Suena a descripción típica de estos productos, pero la vuelta de tuerca de Pop es que te comunicas usando mensajes de vídeo con filtros pop para hablar con tus amigos.

De un plumazo, esta app se carga ese tedioso paso de hacer una videollamada y lo convierte en algo corto y sencillo que se manda rápidamente y que no se ve en directo. Es realmente como si mandaras un mensaje, solo que con tu cara y con sonido en lugar de con texto.

Esto no queda ahí, claro, porque para evitar problemas de contrastes y brillo, la app no solo retoca estos aspectos del vídeo, sino que aplica diferentes colores para que parezca un cuadro de art-pop en vivo. Los colores y la pinta que luces en la app, aunque limitado, dependen de cada usuario, que puede modificar algunos aspectos para crear capas de imagen de un color u otro, por ejemplo.

Nguyen empezó a desarrollar esta app con Alaric Cole, un experto en vídeo de Yahoo, porque sentía que estaba perdiendo el contacto con sus amigos y que las redes sociales no eran el mejor vehículo para sentirse cerca de ellos. Y ahí nace Pop.

Parte de la gracia de Pop es que convierte el vídeo en algo asíncrono, esto es, que no hay que estar a la vez junto con la otra persona para verte. No es la primera app que hace esto, porque existen Glide o Skype Qik, pero la sencillez con la que aborda una tarea que a muchos nos da pereza es brillante. Además, que solo puedan durar 5 segundos, casi como un Vine, los hace muy rápidos de hacer y recibir. No hay que temer por la tarifa de datos, afortunadamente.

Si os interesa usar Pop, sabed que no hay que registrarse en ningún lado, sino que confirmas tu teléfono con un código y puedes empezar a añadir contactos a la app. Si tus amigos no tienen Pop instalado, recibirán un SMS avisándoles de que les has mandado un mensaje mediante dicha app y un enlace web para ver el mensaje convertido a gif. Esto no funciona muy bien, aunque suene bonito, porque mucha gente borra inmediatamente los SMS que no conoce inmediatamente.

De momento, Pop solo está disponible de forma gratuita en iOS, pero cabe imaginar que dará el salto a Android más pronto que tarde. Tiene toda la pinta de que puede ser un nuevo Yo y crear algo de moda a su alrededor, pero de momento, está ahí para que la probéis y por si os llama la atención.