No pierdas tu historial de Instagram así puedes descargarlo

Es posible que estés valorando seriamente el poder guardar en el lugar que más te convenga el historial de publicaciones que tienes en la red social Instagram. Conseguirlo es mucho más sencillo de lo que puedas pensar y te vamos a contar lo que tienes que hacer para lograrlo tanto en tu ordenador como en un dispositivo móvil.

Los motivos que te pueden llevar a hacer esto es que tengan la intención de cerrar una cuenta que tienes activa y no deseas perder todo lo que has ido subiendo a lo largo del tiempo en ella o, simplemente, que deseas tener a buen recaudo las imágenes y vídeos qué has publicado en la red social propiedad de Facebook. Y, por suerte, se ha pensado en esto en la compañía y se ofrece las herramientas necesarias para lograrlo con gran facilidad.

Una herramienta muy desconocida

Es realmente curioso descubrir que esta funcionalidad que existe en Instagram es una de las grandes desconocidas por parte de los propios usuarios, en especial teniendo en cuenta la gran utilidad que ofrece a modo de poder realizar una copia de seguridad de tus publicaciones (que nunca se sabe lo que puede pasar). Por lo tanto, tener bien localizada la herramienta y saber cómo utilizarla es algo que nunca está de más si te quieres considerar como todo un profesional de la plataforma. Un detalle adicional: según sea la cantidad de datos que tienes en la red social el proceso puede tardar hasta 48 horas, por lo que debes tener la correspondiente paciencia.

Los pasos a dar en Instagram

A continuación, te dejamos todo lo que tienes que hacer para poder descargar ya sea desde el ordenador que tienes en casa como en tu dispositivo móvil (ya sea un teléfono o tablet iOS o también los que utilizan el sistema operativo Android). Es lo siguiente:

Descarga desde un ordenador

Independientemente de que es un equipo de sobremesa o portátil, lo que tienes que hacer es acceder a la web de Instagram y, una vez en ella, acceder utilizando tu usuario y contraseña. Una vez hecho esto tienes que ir al apartado denominado Configuración y, en él, dar uso a la que se llama Privacidad y seguridad.

Hecho esto debes de buscar el botón Descargar datos y, cuando le des uso, aparecerá una nueva ventana en la que debes introducir la dirección de correo en la que quieres que se te envíe la copia de seguridad. Cuando indiques esta información, habrás finalizado y solamente te toca esperar a que se te envíen los datos correspondientes.

Instagram en un portátil | Pixabay

Descarga en un dispositivo móvil

Seguir este camino sigue siendo muy sencillo, pero es algo más lioso que utilizar un ordenador. El caso es que una vez que abres la aplicación para iOS o Android que utilizas habitualmente, accede a tu perfil y busca Configuración. Pero, en este caso, debes acceder al apartado llamado solamente Seguridad.

Ahora verás una opción llamada Descarga de datos que es la que debes dar uso. A continuación, debes de rellenar toda la información que se te pide desde Instagram para realizar el envío de la copia de seguridad correspondiente. Entonces, sólo quedas esperar.