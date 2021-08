Instagram pregunta ahora tu cumpleaños, ¿para qué?

La red social Instagram va a dar un paso más a la hora de pedir información a sus usuarios de forma obligatoria. Concretamente, porque sea conocido de forma oficial es que aquellos que tienen una cuenta en la plataforma deben proporcionar la fecha de su cumpleaños ya que en caso contrario no podrán seguir utilizando el servicio. Te contamos cuál es la razón que existe para dar este paso.

La información llega de forma oficial y de la mano de Pavni Diwanji, vicepresidente de producto para jóvenes de Facebook (qué es la compañía propietaria de Instagram). El caso es que se busca añadir más seguridad no deseados por parte de los jóvenes. Y, para ello, qué has decidido que algo que no era obligatorio desde el año 2019 -hablamos de indicar la del usuario- pasa a ser indispensable para poder utilizar la red social con normalidad, ya que en caso contrario existirán restricciones.

Peticiones por doquier en Instagram

Tal y como indica el directivo que antes hemos mencionado los usuarios han compartido la fecha de su cumpleaños por el motivo que sea hasta el momento, comenzar a recibir notificaciones al respecto cuando abras la aplicación ya sea para ver contenidos que se han publicado para compartir los propios. Y el mensaje que aparecerá no puede ser más claro: "si no nos ha proporcionado su fecha de nacimiento en cierto momento, tendrá que compartirlo para seguir usando Instagram". Blanco y en botella, ¿verdad?

Claramente el motivo existe para hacer esto es aumentar la seguridad por el uso que dan de Instagram los jóvenes, ya que al conocer la fecha de nacimiento del usuario si este no es mayor de edad se podrán activar las funciones que la plataforma tiene para controlar los contenidos que se pueden ver. Y, lo cierto, es que este paso es de lo más positivo para tener un control aparte de la propia compañía de lo que hacen todos y cada uno de sus usuarios (que, por otro lado, es lo suyo).

Cumpleaños Instagram | Instagram

Por cierto, si alguien tiene en mente mentir y poner una fecha de cumpleaños que sea falsa, la compañía ha anunciado que utilizará Inteligencia Artificial para detectar que esto está ocurriendo (utilizando para ello el historial del usuario, incluyendo las felicitaciones que ha recibido por parte de otros y que pueden establecer una buena forma de controlar se recibe información incorrecta). De esta forma, parece que la compañía propiedad de Facebook se va a tomar muy en serio la nueva petición.

Nuevas pantallas de advertencia

Esta es otra función que va a llegar a Instagram, ya que las publicaciones que son sensibles debido al contenido de la edad del usuario aparecerán advertencias para que no se puedan ver por parte de los jóvenes. ¿Esto es nuevo? No, pero lo que se ha añadido es que si no se ha proporcionado la fecha del cumpleaños hasta el momento en la plataforma no se podrá el contenido en cuestión a no ser que se suministre la información medida. Buenos pasos aparte de la red social.