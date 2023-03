Personaliza el tamaño de la interfaz de Chrome con este truco

Android ha presentado recientemente novedades, entre las que se encuentra la opción de personalizar aún más Android. Algo que seguro tendrá una gran acogida entre los usuarios, ya que el grado de personalización es muy valorado. Te contamos cómo afecta estas novedades a Google Chrome.

Personaliza Android

Con las novedades presentadas por Google recientemente, podemos ajustar el tamaño del contenido de cualquier página web a la que accedemos desde Google Chrome de una forma muy sencilla. Hasta ahora si necesitamos ver algo con más detenimiento, tenemos la opción de hacer zoom, pero no es suficiente o incluso puede desvirtuarse el aspecto y perder el sentido. A partir de ahora es posible ajustar el contenido ya sean controles interactivos, fotos, vídeos o texto hasta en un trescientos por cien conservando a la perfección el diseño nativo de la página.

L a versión Beta de la app ya dispone de este ajuste al cual accedemos a través de la configuración del navegador, en las opciones de “ accesibilidad ”.

al cual accedemos a través de la configuración del navegador, en las opciones de “ ”. Pero no solo podemos hacer uso de este de forma esporádica, sino que podemos establecerlo como ajuste predeterminado si fuera necesario. Con lo que no tendríamos que activarlo cada vez que accedes a Chrome para realizar una consulta.

Con lo que no tendríamos que activarlo cada vez que accedes a Chrome para realizar una consulta. Al activarlo, tenemos acceso a un manejador desde el cual deslizándose a derecha o izquierda podemos aumentar o reducir el zoom hasta un máximo del trescientos por cien. Este aparece en la parte inferior de la pantalla.

Este aparece en la parte inferior de la pantalla. Además de esto una vez ajustado el tamaño deseado, permite que sigamos navegando normalmente por la página sin necesidad de ajustarlo de nuevo cada vez que accedemos a una nueva sección.

Este es muy útil para personas con problemas de visión reducida que necesitan aumentar el tamaño del contenido de la pantalla para verlo de forma correcta. O Simplemente cuando necesitamos observar de cerca o con más detenimiento el contenido de la misma. Un nuevo ajuste que se incluye además de otras nuevas y mejoradas funciones las cuales irán llegando de forma escalonada tanto a los usuarios de Android como de Wear OS. Por el momento algunas de estas están disponibles a partir de marzo para los usuarios de la versión Beta.

Debemos recordar que las versiones Beta, son el campo de pruebas de las nuevas funciones y que reciben estas antes del lanzamiento de global para el resto de los usuarios. Podemos descargarnos en los canales oficiales del desarrollador. Aunque en algunas ocasiones como en el caso de app como WhatsApp, esto no es siempre posible, y dependemos que esté disponible para nuevos usuarios. La velocidad a la que se actualizan los sistemas y las apps es vertiginosa, ya no dependen solo del lanzamiento de nuevas versiones de las mismas. De forma periódica y con cierta frecuencia debemos comprobar si existen actualizaciones en nuestros dispositivos, no sólo para probar las nuevas funciones que incluyen sino también para mejorar la seguridad y privacidad de nuestros dispositivos. Algo que tendremos que hacer, para disfrutar de esta y el resto de novedades presentadas recientemente por Google.