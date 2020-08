Perseidas 2020: cómo buscarlas en el cielo con la ayuda de tu móvil

Estamos en la semana grande de las Perseidas, conocidas también como las “Lágrimas de San Lorenzo” que todos los años se dejan ver por nuestros cielos con especial intensidad. Y lo hacen siempre en determinadas fechas a lo largo de todo el año, aunque sin duda la más popular de todas es la que se produce a mediados del mes de agosto, cerca de la festividad de San Lorenzo. Para poder encontrarlas en el cielo lo más importante sobre todo es irnos a un lugar donde haya poca contaminación lumínica. Y si llevas una app como la que te traemos, puedes encontrarlas de manera más sencilla y precisa.

Mira siempre al lugar más idóneo en el cielo

Aunque lógicamente a través de estas apps no podemos ver las Perseidas como tal, sí que podemos encontrar rápidamente esa orientación del cielo donde vamos a poder ver más perseidas en menos tiempo. Lógicamente lo mejor es contar con la información más precisa posible y esta app para nuestro móvil puede hacerlo. La app se llama SkEye Perseids Astronomy Sky Map que está especializada en poder encontrar el lugar del cielo donde va a haber una mayor concentración de perseidas. Para ello debemos buscar este evento dentro de la aplicación y saltar por tanto a ese lugar del mapa del cielo donde vamos a poder encontrar las perseidas principalmente.

Viendo el cielo desde Android | SkEye

Lo que hace esta app es mostrar el cielo de manera virtual, por lo que solo tenemos que mover el teléfono hasta el lugar donde se indica en el mapa para poder mirar a esa zona del cielo donde ver mejor las perseidas. Si ves que el posicionamiento del mapa del cielo no se mueve con fluidez o que hace movimientos extraños, lo mejor es calibrar bien los sensores del teléfono, moviéndolo en forma de ocho para que estos ubiquen bien el terminal. Si no hacemos esto no tendrá sentido el uso de esta app para mirar al cielo en el lugar correcto.

Explorando el cielo desde un iPhone | X04 Studios Inc

En el caso de contar con un iPhone lo mejor es hacerse con una app como la de Classic Sky Map 2, que nos ofrece sin duda una excelente base de datos con todo tipo de eventos en el cielo, desde planetas a estrellas o la Luna, los planetas, las constelaciones, las lluvias de meteoros y mucho más. Aunque en este caso hace falta la versión completa, que es de pago, para poder acceder a la búsqueda interactiva de eventos en el cielo, y por tanto encontrar más rápidamente también las perseidas que se podrán ver estos días.

Lógicamente estas apps no sustituyen a lo realmente importante, disfrutar de las perseidas con nuestros ojos desde un lugar con poca contaminación lumínica. En lo que sí te va ayudar el teléfono es en poder encontrar rápidamente el lugar del cielo hacia el que tienes que mirar para ver el mayor número posible de Perseidas. Esperamos que las disfrutes más que nunca y que estas apps sean de utilidad durante los próximos días.