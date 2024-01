La pegatina de la ITV será pronto historia, por fin podrás llevarla en tu móvil

Desde luego si hay algo que nos molesta a muchos conductores, es andar poniendo pegatinas en el parabrisas del coche, o peor, en la horquilla de la moto. Muchas veces son un elemento que dañan la estética de estos vehículos, y por tanto desde hace años muchos esperamos que desaparezcan. Y parece que nuestras plegarias han sido escuchadas por fin. Ya que ahora hemos conocido que hay planes para que esta pegatina por fin pase a convertirse en electrónica, y lo que es mejor, no sea necesario llevarla de forma física en el vehículo.

¿Cuándo nos despediremos de la pegatina?

Hay que decir que de momento parecen ser solo planes, y que de momento vamos a tener que seguir llevando la pegatina en el parabrisas. Pero según estas informaciones, será durante este año 2024 cuando una alternativa digital se haga realidad. Y lo hará sobre la infraestructura digital con la que ya cuenta la DGT, que por cierto, es la más avanzada que existe de entre todas las administraciones públicas españolas. Y es que el organismo cuenta con la app MiDGT para integrar toda esta información de forma digital y telemática.

itv | Centímetros Cúbicos

Una razón de peso para llevarlo adelante es que ambientalmente supondrá también un gran alivio, ya que no habrá que imprimir anualmente millones de etiquetas, que al final terminan siendo también residuos perjudiciales para el planeta. Además, las arcas de la DGT se verán también aliviadas al ahorrarse un buen dinero al año en imprimir todas estas pegatinas.

Ahora bien, hay muchos retos alrededor de esta implantación, ya que aunque parece que la decisión está tomada, habrá un largo camino hasta dar con un sistema que sea garantista, garantizando que los datos se mantendrán seguros, que no será fácil acceder a ellos por parte de teceros, pero que a la vez sea sencillo de mostrar si un agente nos lo pide sin poner en peligro esa privacidad de los datos. No debería ser algo difícil si tenemos en cuenta que en la app de la DGT ya llevamos algo tan importante como el carnet de conducir de forma totalmente legal y segura.

Vamos, que no debería ser algo más difícil de lo que ha conseguido hacer ya la DGT con otros documentos. Otra cosa es que como ocurrió con la ficha técnica del vehículo, que se podía mostrar prácticamente tal y como es, pero que finalmente se ha transformado en algo mucho menos explicito, precisamente para evitar que los amigos de lo ajeno puedan acceder a documentación de la que no son titulares.

Y es que ese es el riesgo, que quien no es titular de los documentos, pueda acceder de alguna forma al teléfono y hacerse con ellos para suplantar la identidad. En cualquier caso, volviendo a lo que nos ocupa ahora, parece que es algo bastante avanzado. Y es posible que durante este año 2024, podamos por fin olvidarnos de la pegatina de la ITV en el coche. Recordemos que es obligatorio llevarla, y que si no lo hacemos no exponemos a multas.