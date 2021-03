Los pasos a nivel comienzan a aparecer en las rutas de Google Maps

La aplicación de mapas de Google sigue incorporando interesantes mejoras a sus ya de por si interesantes funcionalidades. Estas nos ofrecen multitud de posibilidades no solo recibiendo indicaciones, sino también ampliando información sobre nuestro destino y sus alrededores. Pero sobre todo es una aplicación que hace cada vez más seguros nuestros itinerarios, ya que a los límites de velocidad vigentes y nuestra velocidad actual, se añaden más informaciones que ponen en conocimiento posibles peligros en nuestra ruta. Ahora mostrando también los pasos a nivel que vamos a encontrar durante nuestra ruta.

Más información para mostrar peligros en las carreteras

Los pasos a nivel son algunas de las infraestructuras más peligrosas que podemos encontrar en una carretera o calle. Lo normal es que funcionen correctamente y las vallas bajen cuando venga un tren, pero hay otros muchos pasos a nivel que no cuentan con ellas siquiera, y las indicaciones sobre su posición son clave para poder tener una conducción segura. Ahora usuarios de la red social Reddit han estado reportando en los últimos días que cuando generan una ruta en Google Maps, en esta aparecen las ubicaciones de los pasos a nivel.

Estos se muestran con un icono especial, de color amarillo, en el que se muestra una vía de tren. Además no solo aparecen en el mapa, sino que Google Maps es capaz de integrar los pasos a nivel en la ruta y la influencia que estos pueden tener en la duración de la misma, ya que al existir estos pasos a nivel se añadirán algunos retrasos a las rutas, que ahora no se contemplaban porque no se contaba con ellos en la app. De hecho en la imagen compartida en Reddit por uno de los usuarios se puede apreciar que se esperan retrasos en la ruta por la existencia de estos pasos a nivel.

Por tanto es una información vital para evitar problemas en nuestras rutas, sobre todo si vamos por lugares desconocidos de noche, ya que muchos de estos pasos a nivel no están todo lo bien indicados que sería de esperar. Como suele ser habitual esta novedad va llegando poco a poco a diferentes usuarios de la app de mapas, aunque de momento no se ha generalizado su aparición, por lo que habrá que esperar unos días o semanas. Cabe la posibilidad de que se trate de un cambio del lado del servidor, por lo que no serviría actualizar Google Maps la última versión.

Lógicamente siempre hay que extremar la precaución, pero lo mejor de esta novedad para Google Maps es que de antemano podremos saber con certeza si nos vamos a encontrar con uno de estos obstáculos en su ruta mucho tiempo antes tan siquiera de iniciarla. Por tanto es una buena forma de mantenernos seguros cuando nos desplazamos en coche por lugares de los que no tenemos un gran conocimiento. Y como es habitual, no ha que tentar la suerte en un paso a nivel, porque nunca se sabe lo que puede pasar.