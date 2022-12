Otra vulnerabilidad amenaza a millones de móviles Android, ¿qué está pasando?

Los móviles Android lamentablemente no son sinónimo de seguridad, no hay más que ver cómo casi cada semana conocemos nuevos casos en los que por una u otra razón el sistema operativo se ve amenazado. Ya sea por un malware, troyano o adware, por problemas en el hardware y su software, así como en el caso de hoy, por filtraciones de información que ponen en peligro a nuestros móviles sin que casi nos demos cuenta. Eso es lo que está pasando ahora precisamente con muchos móviles Android, que son vulnerables, y de los que la mayoría de usuarios no sospechamos nada, pero sí, suponen una amenaza.

Afecta a móviles de todas las marcas

Google ha sido ahora informada por una de sus propias divisiones, encargada de velar por la seguridad del sistema operativo, y que ha dado con una grave amenaza que sin duda pone en peligro a muchos dispositivos. Se trata de una filtración que contiene información sobre los certificados que normalmente se utilizan para firmar las apps de Android. Como sabéis, este tipo de firmas hacen mucho más sencillo por parte de Android poder comprobar si las aplicaciones que se instalan son seguras. Viene a ser una certificación que garantiza que esa app es legítima.

Vamos, es una firma que ahorra mucho trabajo porque al final lo que certifica es que hay un proceso seguro detrás de ella. Pero qué pasa cuando esas firmas caen en las manos equivocadas, que como os podéis imaginar, podrían certificar que apps que son totalmente inseguras sean a los ojos del sistema operativo unas apps con todas las garantías. Y ese es el peligro que existe ahora con esta filtración. Eso sí, no afecta a todos los móviles, pero sí que al gran grueso de fabricantes de smartphones.

Porque parece que el denominador común de estos problemas tiene que ver con los procesadores MediaTek, por lo que si tu teléfono cuenta con uno de estos chips estaría en peligro respecto de esta vulnerabilidad. Ahora el problema está en el tejado de los fabricantes, ya que Google les ha pedido que esas firmas de aplicaciones filtradas se cambien por otras nuevas, y que por tanto ya no sean válidas. Y es que los hackers con estas firmas pueden inyectar malware en los móviles de manera más sencilla.

Por tanto, son los fabricantes los que ahora tendrán que lanzar actualizaciones de seguridad para sus móviles que incluyan los parches necesarios para poder subsanar esta vulnerabilidad. Aunque se ha hablado de varias marcas, la realidad es que si cuentas con un móvil con procesador MediaTek ya deberías estar alerta y pendiente de actualizar tu teléfono cuanto antes. Por eso es muy importante mantener siempre actualizado el teléfono con la última versión, no solo del sistema operativo, sino también de los parches de seguridad, que al final son los que realmente integran soluciones para poder acabar con vulnerabilidades como esta. Así que ya sabes, visita de vez en cuando la zona de actualizaciones de tu móvil, o al menos activa su descarga automática.

