Opera estrena un botón del pánico para evitar situaciones incómodas mientras navegas

El navegador Opera es todo un clásico de Internet desde hace ya muchos años. Y aunque se mueve a la sombra de otros grandes navegadores, la realidad es que es uno de los más carismáticos que podemos instalar en nuestro PC o móvil. Un navegador que ahora nos sorprende con un curioso botón del pánico, que precisamente busca precisamente que nuestras sesiones sean lo más privadas posible, incluso en el caso de que alguien irrumpa en la habitación en el momento menos esperado. Una herramienta esencial para poder sentirnos más seguros mientras navegamos.

Evita que te pillen in fraganti

Sea lo que sea que estés viendo en las redes, porque ya eres mayor y tienes derecho a explorar webs y aplicaciones de todo tipo, con este nuevo botón del pánico vas a evitar que trascienda y pueda ser visto por otras personas. Y no hablamos solo de la navegación en casa, sino por ejemplo también de sesiones en el trabajo, donde a lo mejor no quieres que tus compañeros vean que no estás precisamente rellenando ese informe que estaban esperando.

El nuevo botón del pánico | Opera

Este nuevo botón llega en exclusiva al navegador para jugadores del desarrollador, conocido como Opera GX. Ahora este nuevo Botón del Pánico se puede activar al pulsar la tecla F12 del teclado de nuestro PC, y automáticamente oculta cualquier cosa que estemos viendo en ese momento desde el navegador, y que consideremos que no debería ser visto por otras personas que nos acompañen.

Al pulsarlo, se silencia el audio de cualquier reproducción en curso y se pausa cualquier reproducción activa en las pestañas del navegador. Y por último cuando lo hacemos se abre una nueva pestaña donde aparece un contenido seguro, o podemos describirlo también como blanco, neutro, que no causará la más mínima impresión o revuelo a esa persona que acabe de acceder a la habitación y pudiera ver en lo que estamos metidos.

Al final se trata de una función que cambia por completo la apariencia de la pantalla para que todo se pueda mostrar con normalidad independientemente de que estuviéramos viendo un contenido que no queremos que nadie sepa que estamos disfrutando. Este nuevo botón es totalmente personalizable, tanto es así que podemos elegir incluso la tecla con la que se activa, no tiene que ser precisamente con el F12, sino que la que nos apetezca, y además podemos elegir los sitios web preseleccionados que se abrirán cuando pulsemos el botón.

Aunque normalmente vienen unos sitios web predeterminados, estos también se pueden cambiar a gusto del usuario, para hacer la experiencia más personal y menos neutra. Los sitios predeterminados nos llevan a lugares como Wikipedia, Canva o DeepL entre otros. Para poder utilizar esta nueva función es necesario que el internauta active una opción denominada “Early Bird”

Lejos de lo que pueda parecer, este es un botón necesario y esperado por los usuarios del navegador. Ya que desde Opera aseguran que casi la mitad de los encuestados, el 47,50% concretamente, esperaba contar con una característica como esta para ganar privacidad y evitar situaciones incómodas con terceras personas que pudieran ser indiscretos con nuestra actividad respecto de las páginas abiertas.