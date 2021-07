Only You, ¿cómo funciona esta característica de Spotify?

Desde su lanzamiento Spotify se ha convertido en una de las plataformas de música en streaming más populares. Su amplio catálogo de artistas y la posibilidad de utilizarla ya sea de forma gratuita o bajo suscripción ha permitido que cuente con millones de usuarios en todo el mundo. Con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas funciones como la que a continuación te contamos.

¿Qué aporta Only You en Spotify?

Hace algún tiempo los desarrolladores de esta plataforma en streaming sueca incorporaron los “Wrapped” o recopilaciones de los temas y artistas que más has escuchado durante el último año. Estos han tenido una muy buena acogida por parte de los usuarios, que esperan con impaciencia la llegada del nuevo año para ver qué les depara estas listas de reproducción de Spotify.

Cada Only You es diferente al resto | TecnoXplora

Siguiendo la estela de estos y acercándose más al formato de las redes sociales ahora ha incorporado Only You, una nueva experiencia personalizada con los gustos de cada uno de los usuarios. Donde en formato stories podemos ver cuáles han sido nuestros gustos musicales, artistas o álbumes preferidos durante los últimos seis meses.

Pulsando sobre Only You accedes a siete diapositivas totalmente personalizadas, en las que encontrarás cuáles han sido los artistas más dispares de entre los que más has escuchado. En otra de las diapositivas se reflejan los años de lanzamiento de los temas que más han sonado en tu cuenta de Spotify. Seguido del recordatorio de tus hábitos, por los que puedes llegar a destacar, como puede ser la reproducción de música de un determinado artista o canción.

También nos permite interactuar y añadir más información a nuestras stories personalizadas, escogiendo entre las opciones que nos presenta con quién nos gustaría compartir una cena, para ello nos muestra varias opciones de nuestros artistas preferidos entre los que debemos escoger a tres de ellos. De esta forma podemos añadir a nuestra biblioteca una selección de los mejores temas de los artistas seleccionados.

Muestra los resultados de nuestra actividad en Spotify | TecnoXplora

Por último, tenemos la posibilidad de compartir con quién queremos el resultado de nuestro Only You. Hay tantos como usuarios de Spotify, pues cada uno tiene unos gustos o formas distintos de escuchar su música preferida. Esta es la única manera que tenemos de hacer públicas estas stories, por el contrario si no estás interesado en mostrárselas a tus amigos, estas se mantendrán visibles solo para ti. Esta función está basada nos sólo en la cantidad de veces que escuchamos una canción o a la obra de un artista, sino que también tiene en cuenta nuestros hábitos y la forma en la que disfrutamos de nuestra música preferida. Y de ese modo puede hacernos referencias directas y personales sobre cómo, cuando y cuánto hemos repetido la escucha de una canción.

Además, podemos crear playlist a partir de estas diapositivas, teniendo la potestad para editar su contenido si no es del todo de nuestro agrado, añadiendo o eliminando canciones que nos parezcan o no apropiadas para una lista de reproducción. Es cierto que puede llegar a resultarnos curioso, puesto que en algunas ocasiones no somos conscientes de lo que escuchamos y el número de veces que lo hemos puesto.