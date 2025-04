Con el nuevo diseño de Google Maps será más sencillo conocer cuándo llegarás a tu destino

Las direcciones de Google Maps son sin duda alguna la sección más importante de la aplicación, y por la que la mayoría de los cientos de usuarios la usan a diario. Desde ella tenemos la posibilidad de saber cuáles son las indicaciones para llegar a nuestro destino, y decidir si queremos finalmente iniciar la ruta o no. En este caso, por tanto, la información que se muestre en la pantalla es esencial para poder decidir una ruta u otra. Pues bien, esta ahora se actualiza con un rediseño en el que prima la información que verdaderamente nos importa.

Nuevo diseño con información más detallada

Lo que ahora ha desvelado 9to5Google es un diseño que, aunque no cambia radicalmente, sí que añade una serie de elementos que hacen mucho más sencillo su uso, y sobre todo nos permite comprender de una manera más rápida qué tiempo vamos a tardar en llegar. Si normalmente Google Maps siempre nos ha dicho los minutos que tardamos en llegar mediante una ruta u otra, en este caso la información es incluso más certera.

Ya que como podemos comprobar en el nuevo diseño, las líneas de información se extienden por toda la pantalla de previsualización de la ruta. Y lo más importante, los minutos de esta ruta se muestran más grandes en la parte izquierda, al doble de tamaño que el resto de información. Pero no solo destaca esta novedad, sino que además con la nueva interfaz tenemos más clara la hora a la que vamos a llegar a nuestro destino. Porque justo al lado de los minutos que vamos a tardar en llegar a nuestro destino, ahora vemos la hora estimada de llegada.

Además, se dan indicaciones más concisas de la naturaleza de esa ruta, en las imágenes compartidas por este medio podemos ver cómo Maps detalla la ruta como más rápida, pero ligeramente con menos tráfico del habitual. Así que, aunque a nivel visual parecen pocos cambios, a nivel de estructura e información, sí que hay novedades notables respecto de la actual pantalla de ruta. Todo esto se está dejando ver en una nueva versión de la aplicación, como es la 25.13.06 de Google Maps para Android.

Lo mismo nos encontramos en las rutas a pie, donde se puede ver también de manera directala hora exacta a la que vamos a poder llegar a nuestro destino, y detalles importantes destacados en un primer momento. Nosotros de momento no hemos visto estas mejoras en la nueva versión, a pesar de ser la misma donde han aparecido estas funciones en otros medios. Seguramente sea más bien un cambio del lado del servidor de Google, y, por tanto, si esos cambios no se producen, dará igual que nos hayamos actualizado o no a la nueva versión.

La función está disponible poco a poco en Android, pero de momento tendrá que esperar en iOS. Aunque no habrá que esperar demasiado, ya que estas novedades suelen llegar en poco tiempo, sobre todo cuando saltan desde Android a iOS, curiosamente no es así al revés.