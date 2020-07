La aplicación de fotos de Google se encuentra en pleno proceso de cambio en su interfaz, algo que hemos visto ya en su versión móvil, donde no solo ha cambiado esta, sino también el diseño del logotipo de la app, con una nueva imagen totalmente renovada. Por tanto estamos en un momento importante para la aplicación, que ahora también está introduciendo novedades a la hora de utilizar la aplicación también en la versión web. Porque poco a poco los mismo cambios de la versión móvil están llegando a la web, como vamos a poder comprobar ahora.

Novedades que llegan también a la versión web

La última actualización de Google Fotos sin duda es una de las más trascendentes que se han conocido, ofreciendo numerosas características nuevas para los usuarios. Estos han visto cómo se introducían cambios principalmente en la interfaz, que a priori se ha simplificado, aunque la verdad que hay algunas opciones que ahora parecen más difíciles de encontrar. En cualquier caso estamos ante unos cambios que poco a poco están llegando a algunos usuarios en la versión web, no a todos, tal y como hemos conocido ahora.

Según hemos podido ver en las cuentas de varios usuarios en redes sociales como Twitter, algunos de ellos ya están experimentando este nuevo diseño de la herramienta de fotos. En estas imágenes que pueden apreciar importantes diferencias respecto de la interfaz actual que muchos tenemos en nuestros navegadores. La principal diferencia la vemos en la parte izquierda, donde desaparece el menú desplegable de las tres rayas horizontales, y se sustituye por uno lateral donde ahora aparecen más funciones disponibles. Mientras que antes podíamos ver las fotos, los álbumes, la sección para ti, compartir o Libros de fotos, ahora aparecen tres secciones nuevas.

Teniendo un espacio para las fotos, para compartir estas, la sección para ti, o los libros de fotos en una primera sección. Y en la nueva sección de biblioteca tenemos las secciones de álbumes, utilidades, archivo y papelera. De esta manera ahora tenemos más opciones en el lateral para prescindir del menú desplegable. Lo que no parece que haya llegado de momento a la versión web es el nuevo método de búsqueda de imágenes a través de un mapa, algo que ya podemos disfrutar en nuestros móviles, y que es una de las novedades más importantes de la app de fotos de los últimos años.

Parece ser que de momento esas novedades están llegando solo a algunos usuarios, al menos no hemos podido encontrar estas en nuestras versiones web de Google Fotos. Parece que poco a poco la aplicación de fotografía va ofreciendo mejores características en todas sus versiones, incluyendo la web, que es una de las más útiles que tenemos a nuestro alcance. Por lo que hemos visto esta actualización de la versión web es solo una versión intermedia, que nos ofrece novedades, pero no todas las que realmente están en camino en la aplicación, de hecho el nuevo logotipo de Google Fotos no está presente aún en la interfaz web.