Sí, WhatsApp está duplicando las fotos en tu iPhone, ¿hay alguna solución?

Hace unas horas que muchos usuarios de iPhone se están encontrando con la misma problemática. Y es que se han dado cuenta de que en sus galerías están apareciendo fotos duplicadas sin una razón aparente. Algo bastante molesto, y que sobre todo está llevando a muchos a comprobar cómo el almacenamiento de su móvil se reduce más rápido por el evidente aumento del almacenamiento que esto supone. Vamos a conocer más a fondo qué es lo que está pasando, y a comprobar si hay alguna solución.

¿Qué está ocurriendo?

Pues bien, los usuarios de la app de mensajería están comprobando cómo en sus iPhone han comenzado a aparecer dentro de la galería fotos duplicadas, básicamente que se están guardando dos veces en ella, algo fácil de comprobar porque desde unos días a esta parte todo lo que llega a la galería procedente de la app de Meta se muestra dos veces. En este caso estamos hablando de un problema que puede ser más serio para aquellos que no cuentan con mucho espacio libre en el iPhone, ya que obviamente eso quiere decir que el espacio de las fotografías y vídeos se duplica.

WhatsApp y un iPhone | Photo by Vinoth Ragunathan on Unsplash

Todo parece coincidir con la llegada de iOS 17.4, el sistema operativo de los de Cupertino que se estrenaba precisamente hace unos días. Ha sido desde entonces cuando se han comenzado a reportar estos problemas en las redes, por parte de muchos usuarios de iPhone contrariados que no entendían qué es lo que estaba pasando. Pues bien, es evidente que el problema existe, y todos están buscando una solución más o menos ingeniosa para poder evitar este problema.

Algunos plantean desactivar el guardado automático de las fotos, pero no tiene mucho sentido porque lo que se arregla, por un lado, el duplicado, se convierte en un problema por otro, y un trabajo a futuro, ya que no nos permite seguir guardando normalmente las fotografías. Algunos usuarios apuntan a que la última actualización de la aplicación en la App Store, concretamente la 24.5.75, contiene un punto que resolvería este problema.

Ese punto concretamente dice que Se ha resuelto un fallo copiando y pegando imágenes. Pero no creemos que esta descripción tenga mucho que ver con el problema del que hablamos en sí, salvo que colateralmente esté relacionado. De todas formas, como es habitual, si no es con esta, en cuestión de horas debería llegar la solución a WhatsApp de tal forma que sea posible volver a la normalidad y no optar por parches para evitar que las imágenes se guarden.

Porque no sirve de mucho detener la descarga de las apps para que no se dupliquen, si eso significa que ninguna de las fotos se guarde en la galería. Así que estamos ante un problema que seguramente haya desatado iOS 17.4, y es que es bastante habitual que un nuevo software que presuntamente viene a resolver problemas, termine por romper otras cosas con las que nadie contábamos. Estaremos por tanto muy atentos a ello y seguiremos con detenimiento las posibles soluciones a este incómodo contratiempo.