La nueva 'app' de Google TV tendrá un mando a distancia para tu televisión, ¿sabes cómo?

Seguro que muchos de vosotros no recordáis siquiera los tiempos en los que las televisiones no tenían mando a distancia. Algo que nos llevaba a muchos, por no levantarnos, a ver esa película insufrible de la única cadena que había y de la que todo el mundo hablaba al día siguiente. Ahora la tecnología ha avanzado tanto que no solo no necesitamos levantarnos del sillón, sino que podemos ir preparando el escenario "noche de Mask Singer en el salón" aunque estemos haciendo la cena en la cocina.

Y es que gracias a apps como la de Google TV para Android, es posible seleccionar en las televisiones compatibles las aplicaciones que podemos poner en marcha, señalando y enviando contenidos específicos. Por ejemplo, tocar en Atresplayer, acceder al canal de Mega y elegir El Chiringuito de Jugones para ver esa última parte del magazine en el que nos quedamos dormidos, por el sueño, a las dos y pico de la madrugada.

Ahora también controlaremos la televisión

Aunque enviar contenidos está muy bien, es mejor todavía poder controlar la actividad de la televisión, moviéndonos por sus menús gracias a la pantalla táctil del smartphone. Eso es justo lo que Google está preparando de cara al lanzamiento de la versión 4.25 de la app de Google TV, que permitirá en modelos compatibles tener control total sobre todas las funciones y el interfaz del sistema.

Google is working on integrating the Android TV Remote Control app into the Google TV app. Here are some screenshots of the feature, which is not yet available in version 4.25. (Surprise, surprise...it's exactly as you'd expect.) pic.twitter.com/73iqX6FRJd