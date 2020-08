¿No te llegan las notificaciones de WhatsApp? Sigue estos sencillos pasos

Puede que seas de esas personas que no mira nunca el móvil. A lo mejor eres de los que solo responde a los mensajes que le parecen importantes una vez que le llegan las notificaciones de los mismos. Sin embargo, quizás te has perdido grandes conversaciones o informaciones relevantes para tu día a día porque no te ha llegado el aviso pertinente a tu móvil. ¿WhatsApp no funciona? ¿Tiene tu teléfono algún problema? ¿Se ha caído Internet? No. Seguramente es que tienes mal configurada tu aplicación de mensajería instantánea favorita. En este vídeo te contamos qué debes hacer para solucionarlo.

WhatsApp es una de las apps más populares del mundo. De hecho, en febrero de 2020, la empresa de Facebook, a la que pertenece esta herramienta, anunció que había alcanzado los 2.000 millones de usuarios en todo el globo. No obstante, no es infalible, y debes ser cauteloso para que no te ocasione inconvenientes.

Una vez que descargas y configuras la aplicación de WhatsApp en tu smartphone, decides qué notificaciones quieres que se muestren. Puede que hayas decidido que solo aparezcan las conversaciones individuales o que nada más se te notifiquen los chats grupales. Está claro que no todo tiene la misma importancia o relevancia para cada persona. No obstante, en ocasiones, pueden ocurrir errores que hagan que no recibas ningún aviso de tus nuevos mensajes.

No recibir las notificaciones de WhatsApp puede ocasionarnos múltiples problemas. No ser capaz de ver un mensaje o recibirlo más tarde de lo debido puede hacer que te pierdas eventos importantes o que no lleves a cabo una tarea necesaria. Por ello, debes tener cuidado y comprobar si hay algún error que esté entorpeciendo la funcionalidad de esta aplicación.

En este vídeo te mostramos paso a paso cómo solucionar el recibo de notificaciones para que así no te pierdas ningún mensaje importante.

SEGURO QUE TE INTERESA

Cómo borrar de forma definitiva tu cuenta de WhatsApp:

WhatsApp: cómo marcar como leídos o como no leídos varios mensajes a la vez: