Nike escaneará tus pies desde el móvil o en sus tiendas para conocer la talla de tus zapatillas

Todos coincidiremos que comprar ropa o calzado fuera de nuestras marcas "fetiche" es un auténtico infierno. Y no digamos si encima estamos comprando en un país extranjero, los problemas y confusiones se multiplican. Pues bien, la firma Nike está decidida a que de una vez aciertes con la talla de tu calzad, y todo gracias a la realidad aumentada. Una realidad aumentada que podrá escanear nuestros pies para que seamos capaces de por fin saber cuál es la talla exacta que nos sirve, más allá de que siempre la hayamos usado y nos hayamos sentido más o menos a gusto con ellas.

Realidad aumentada para conocer tus pies

Todos conocemos la talla que le sienta bien a nuestros pies, al menos en la mayoría de marcas, aunque hay algunos casos en los que por alguna razón la talla no coincide con la de nuestros pies. Podemos pensar que la talla X nos queda perfectamente, simplemente porque tus dedos llegan bien a la punta y tus talones no están oprimidos, pero como es lógico, hay otros muchos factores que tenían en cuenta los zapateros para crear el zapato perfecto. Pues bien, tal y como hemos conocido gracias a Nike y su Nike Fit, Nike está trabajando en una tecnología de realidad aumentada que junto a un algoritmo de aprendizaje nos va a ofrecer la talla perfecta para nuestro pie.

Nike Fit | Nike

Ese proceso se podrá llevar a cabo tanto en las propias tiendas de Nike, como desde casa si vamos a comprar online. La idea de Nike es que sus empleados en tienda dispongan de un iPod Touch que será capaz de escanear nuestro pie en 3D (habrá que ver de qué iPod Touch estamos hablando) y en el caso de estar en casa, desde nuestro iPhone podríamos repetir la misma función y hacer ese escaneo del pie para poder hallar la talla perfecta. Estos escaneos se realizarán sobre tapetes especiales que servirán de contraste para obtener un mejor detalle de nuestro pie. La idea es que el algoritmo de Nike, que tiene en cuenta no solo el tamaño de la zapatilla, sino de otros componentes de la zapatilla, como por ejemplo las costuras, nos recomendará cuál es la mejor talla para nuestros pies siempre en base a su fisionomía real. De hecho, el algoritmo de Nike podría ofrecerte una talla más grande, porque sería más saludable para tus pies, ya que sin darte cuenta podrías haberte acostumbrado a vestir calzado un poco ajustado. La idea es que elijamos el calzado siempre en base a la realidad de nuestro pie, y no a estándares que no siempre se ajustan a nosotros.

También tendremos la posibilidad de probarnos las zapatillas aunque estemos en casa, gracias a la realidad aumentada, que bajo unas condiciones determinadas de luz y fondo, podrá mostrar en nuestros pies el aspecto real que tendría la zapatilla. Aunque en Estados Unidos esta tecnología echará a andar en los próximos días, para verlo en Europa habría que esperar al próximo mes de agosto. Y de momento, por lo que hemos conocido, parece que solo funcionaría en dispositivos con iOS como sistema operativo, o lo que es lo mismo, los dispositivos de Apple.