No todo es Spotify o Apple Music en el mercado de música en streaming, ni mucho menos. Porque hay otras alternativas que además ofrecen contenidos que no podemos encontrar en estas. Y el principal de esos contenidos es la música en alta resolución, la que se conoce como Lossless o sin pérdidas. Este es un negocio que poco a poco va teniendo más cuota de mercado, pero que crece lentamente. Ahora Amazon Music se ha posicionado en este pujante sector ofreciendo su oferta de música de alta resolución dentro de Amazon Music. Un servicio que aunque no llega de momento a España, ya es oficial en otros países.

Amazon Music HD ya es una realidad

Son varias las plataformas de streaming que ofrecen música de alta resolución, la más conocida es TIDAL, pero también ofrecen este tipo de música plataformas como Deezer o Qobuz. Ahora Amazon Music HD se une a estas para ofrecer también música de alta resolución dentro de su suscripción Premium. La nueva propuesta de Amazon busca ofrecer una gran calidad de sonido en todas las reproducciones, ya que será posible escuchar desde música en calidad de 16 bits y 44.1kHz, que es la calidad que nos ofrecería un CD clásico, hasta la calidad Ultra HD, mayor que la del CD, que ofrecería hasta 24 bits y 192kHz.

La calidad que ofrece Amazon Music HD | Amazon

De esta manera ofrece una calidad mayor que por ejemplo TIDAL o Deezer, que no pasan de los 96kHz en el mejor de los casos. Por tanto Amazon busca expandir su negocio con una propuesta que ofrece no solo música de alta calidad, sino de la mayor calidad posible en todas las plataformas. Y no solo eso, sino que la oferta que ahora lanza Amazon en varios países, como son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Japón, ofrece una política de precios muy agresiva, que sin duda podría hacer mucho daño a las demás plataformas de música de alta calidad.

Porque en Estados Unidos la suscripción normal al servicio HD de música será de 14.99 dólares, cuando el precio de sus competidores es de 19.99 dólares. Pero este precio es aún menor si ya somos miembros Prime de Amazon. Si es así, la solo tendremos que pagar 12.99 dólares, o lo que es lo mismo, hasta 7 dólares menos que en las otras plataformas. Así que si eres de los que aprecia la música de alta calidad, no nos referimos al artista, sino a la calidad de la audición, desde luego esta propuesta de Amazon es la más prometedora que hemos conocido en los últimos años. Y además debería servir para que TIDAL o Deezer sean más competitivos con sus planes mensuales, que ahora quedan claramente desfasados.

Para que os hagáis una idea de lo que ocupa una canción de alta definición, una de calidad estándar, el mp3 tradicional que escuchamos en otras plataformas puede ocupar 9 megas para una canción de tres minutos y medio. 51 megas si hablamos de calidad HD, de 44.1kHz y 153 megas para una canción Ultra HD, de 192 kHz.