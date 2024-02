Móviles Samsung: con este truco puedes saltarte "los silencios" de una nota de voz

Si tienes un teléfono Samsung también tienes una grabadora de voz. Gracias a su aplicación, podemos grabar conversaciones y notas de voz para escucharlas posteriormente. Esta incluye una función muy interesante que permite reducir el tiempo de reproducción y saltar automáticamente las partes que no nos interesan.

Sáltate los silencios de tus grabaciones de voz en Samsung

Llevar siempre con nosotros un smartphone tiene sus ventajas, además de estar siempre conectado, podemos hacer distintos usos de este. En el caso de los teléfonos móviles usarlos como grabadora. De forma predeterminada incluye una aplicación con la que podemos registrar una conversación en cualquier momento. Además de escucharla posteriormente. La mayoría de las veces cuando realizamos grabaciones, se producen silencios que duran varios segundos. Sobre todo, esto sucede cuando la esta tiene una duración extensa. Por lo que escucharla puede resultar algo tedioso. Una opción es utilizar los botones para avanzar la reproducción, pero tenemos que ir con cuidado para no avanzar demasiado y perdernos parte de la conversación.

Escuchando notas de voz sin silencios | TecnoXplora

Por suerte, la app de Samsung dispone de una alternativa para esto, entre las opciones encontramos la de “omitir silencios” de manera que de forma automática se salta aquellas partes de la grabación en las que se producen silencios. Podemos ver sobre la onda sonora del audio como en las zonas en las que nadie habla o no se aprecian sonidos reseñables la reproducción avanza más rápido.

De modo que no tenemos que esperar a que reproduzcan estos silencios para continuar. El tiempo de escucha se reduce considerablemente sin perdernos nada de lo que se dice en esta. Otra forma de agilizar la reproducción de los audios es la de aumentar la velocidad de reproducción. Pulsando sobre esta opción accedemos a un selector desde el cual podemos ajustar la velocidad de reproducción hasta doblarla. Por lo que escucharemos el audio en la mitad de tiempo y si además nos saltamos los silencios, podemos reducir el tiempo de escucha considerablemente.

Enviar notas de voz a través de las aplicaciones de mensajería instantánea es algo frecuente. Estas notas que pueden durar varios minutos. Como estas apps no disponen de la posibilidad de omitir los silencios, siempre podemos guardar los audios y abrirlos en la app de Samsung para escucharlas de una forma mucho más cómoda y no perder el tiempo en su reproducción. Las notas de voz tienen una clara ventaja para el usuario que las graba, pero no tanto para la persona que las recibe y tiene que escucharlas. El tiempo invertido en grabarlas es inferior al que tardaríamos en escribirlas. Siempre podemos hacer uso de la opción de dictar el mensaje, para que sea escrito, aunque no sea tan preciso.

No siempre nos encontramos en el lugar adecuado para escucharlas, ni disponemos del tiempo necesario para hacerlo Por lo que usar estos trucos para no invertir más tiempo de lo necesario puede ser la solución. Esperemos que otras app tomen nota de esto y lo apliquen en sus herramientas.