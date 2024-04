Los móviles Oppo ya cuentan con su propio borrador mágico de fotos gracias a la IA

Desde luego es uno de los mejores inventos que han llegado a nuestros smartphones en los últimos años. Se trata del borrador mágico, que ya hemos visto en algunos de los móviles más destacados gracias a Google o Samsung. Con este borrador ya no es problema que alguien se cuele en una foto, o que tengamos una inoportuna grúa de obra invadiendo un bonito atardecer. Con solo arrastrar el dedo por la pantalla eso puede desaparecer como si nunca hubiera estado ahí. Ahora los móviles de Oppo cuentan también con su propia herramienta de este tipo.

Primero en los Reno

El fabricante chino ha estrenado su AI Eraser, que se estrena con la última generación de su gama Reno. Concretamente con los Oppo Reno 11, 11 Pro y 11 F. Esta nueva función se vale de la IA para poder rellenar esos huecos que borramos al eliminar ese objeto o persona que se nos ha colado en una escena que sería perfecta de no contar con su presencia. Esto es algo bastante llamativo, porque estas herramientas suelen estar reservadas a móviles de gamas más altas, o a funciones que pertenecen a servicios premium, como ocurre en el caso de Google.

El funcionamiento de esta herramienta, AI Eraser, es bastante sencillo. De hecho, solo necesitamos rodear el objeto que queremos borrar, para que la IA lo identifique primero y lo rodee. Una vez confirmado que ese es el objeto que queremos borrar, solo tenemos que confirmarlo. Este software hará el resto, borrará el elemento y lo rellenará en base al entorno de la imagen y sobre todo del objeto o persona, simulando el fondo que habría detrás de ella.

Por tanto, es una función muy parecida a la que nos ofrece actualmente tanto Google dentro de su suscripción Google One, o la que nos ofrece Samsung directamente con One UI 6.0. De esta manera es extremadamente sencillo borrar objetos y personas de una imagen. Si funciona tan bien como estos casos de los que hemos hablado, es evidente que va a ser una herramienta muy útil. Porque sabiendo que la tenemos a mano, cambia por completo nuestra forma de hacer fotos.

Con ella cerca ya no te va a importar que en el fondo de la imagen aparezca algo no deseado, sacas la foto y en cuestión de segundos la editas para que desaparezca de la forma más natural posible. Una característica que ya está llegando a estos modelos en la primera mitad del mes de abril. Y es de esperar que haga su estreno en otros modelos a lo largo de estos meses, ya que no debería haber muchos problemas a la hora de llevarlo a otros modelos con un software similar, siempre y cuando se encuentren ya actualizados.

Sin duda una función que poco a poco debería ir llegando a todos los usuarios de Oppo, que poco a poco van a ir disfrutando de las maravillas que nos depara la IA en nuestros smartphones.