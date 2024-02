Oppo Air Glass 3: así son las nuevas gafas de realidad aumentada alimentadas por IA

Parece que el mercado de gafas de realidad virtual y mixta está cogiendo por fin la velocidad de crucero que los fabricantes habían esperado desde hace años. Cada vez son más los ejemplos de fabricantes que apuestan por este segmento con nuevos dispositivos, y ahora es Oppo el que hace lo propio con unas nuevas gafas que ha presentado en el MWC de Barcelona. Tras el revuelo generado por las Vision Pro de Apple, sus competidores apuestan por soluciones diferentes, más accesibles y cercanas, como las que hemos conocido ahora.

Así son las nuevas gafas de Oppo

Lo primero que hay que decir es que se trata de un prototipo, por tanto, no es un modelo que se vaya a comercializar de inmediato, sino que nos muestra por dónde van las innovaciones de Oppo de cara al futuro dentro de este segmento. Lo más llamativo de su aspecto es precisamente su sencillez, ya que es la de unas gafas normales y corrientes, sencillamente. Aquí no se busca la extravagancia de las Vision Pro, sino el aspecto de unas gafas que no tienen aspecto de ofrecer nada diferente. Aunque es verdad que, en las imágenes a pesar del diseño clásico, parece que tienen un tamaño bastante grande.

Para controlar las gafas podemos hacer uso de los controles táctiles con los que cuenta en sus patillas laterales. Puede grabar nuestra voz, y por tanto los comandos que le demos, gracias a cuatro micrófonos, mientras que podemos escuchar diversos contenidos gracias a sus altavoces integrados también en estas patillas tan inteligentes. Por tanto, con ellas podemos recibir y hacer llamadas, escuchar música, o lo más importante de cara al futuro, poder conversar con la IA generativa en busca de todo tipo de cuestiones.

Para poder activar la conversación con el asistente solo debemos pulsar la patilla de estas gafas. Por lo que la idea es que los nuevos modelos de lenguaje generativo se integren en las gafas para que mantener una conversación con ellos sea algo tan natural como hablar con cualquier otra persona en una llamada de teléfono. Así que es ahí donde reside la verdadera innovación de estas gafas, su fusión total con la nueva generación de IA que promete unas interacciones nunca vistas antes en un dispositivo de estas características.

Respecto de la pantalla que se funde con las propias gafas, ya que en este caso no es que estas sustituyan a nuestra visión, sino más bien que fusionen la realidad con lo virtual, ofreciendo una experiencia híbrida. Estas nuevas gafas llegarían con un panel de bastante brillo, con 1.000 nits de pico, junto a una refracción de 1.70 y un brillo de pantalla del 50%. De esta manera, podremos utilizar las gafas como si de unas graduadas se tratara, con total comodidad, y disfrutando a la vez de todas las ventajas que nos puede ofrecer un dispositivo conectado como este. En definitiva, parece que Oppo está trabajando en llevar al mercado la nueva generación de IA dentro de unas gafas lo más normales posible.