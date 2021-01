Tu móvil Android grabará automáticamente cualquier llamada de un número desconocido

La grabación de llamadas en nuestros móviles Android es posible desde hace años, gracias a diferentes apps existentes en el mercado. Pero poco a poco los fabricantes van añadiendo nuevas formas de poder grabar estas llamadas. Google no solo fabrica sus móviles, sino que su app de teléfono es la que tienen por defecto millones de móviles en todo el planeta. Su app de teléfono se actualizará en los próximos meses con una función de lo más interesante y útil. Ya que va a poder grabar las llamadas de forma automática, sobre todo las que más nos interesa conservar.

Novedades en la app de teléfono de Google

Sí, ahora hemos conocido importantes novedades sobre esta app, que están relacionadas con los números desconocidos. Sin duda es una de las grandes preocupaciones de los usuarios móviles, las llamadas provenientes de números desconocidos, que son las que más suelen desconcertarnos cada día. En esta ocasión lo que hemos conocido sobre la app de teléfono de Google es que dentro de su código ya se alberga todo lo necesario para dar la bienvenida a una determinada función.

Un teléfono Android | Photo by Rodion Kutsaev on Unsplash

Esta función básicamente grabaría de forma automática las llamadas entrantes de cualquier número desconocido. Por tanto todos esos números que no tengas añadidos a la agenda del teléfono serán grabados de manera automática cuando nos realicen una llamada. Algo que puede ser muy útil en determinados casos en los que esa llamada no se produzca por unos motivos justificados o de nuestro agrado. Desde XDA han encontrado dentro del código de la app esas líneas en las que se detalla la nueva función, por lo que está lista para funcionar, aunque de momento no está activa en ninguna de las versiones que hay libres.

Eso sí, como sabéis, todo lo relacionado con grabación de llamadas está sujeto a fuertes restricciones legales. De ahí que dentro del código se haya extraído también un texto legal, que viene a decir lo siguiente “Usted o la otra persona en su llamada pueden estar en algún lugar que requiera que todos den su consentimiento para ser grabados. Todos deberán ser notificados con anticipación de que se está grabando la llamada. Depende de usted seguir las leyes sobre la grabación de conversaciones. Las grabaciones se almacenan solo en su teléfono".

Lógicamente es algo difícil de cumplir cuando estamos hablando con alguien detrás de un número desconocido. Pero solo hay que pensar que a diario son muchas las empresas que nos avisan de que van a grabar la conversación, y aceptamos sin más. Sea como fuere puede ser una gran utilidad de cara a poder guardar conversaciones de número de los que no sabemos nada, y de los que en algún momento podríamos necesitar esa grabación para poder verificar algún dato relevante. No obstante los usuarios tendrán la opción de que esta función esté activada en el modo “Grabar siempre” o desactivarla con la función “Cancelar”. Es de esperar que esta función llegue a los terminales en las próximas semanas o meses, de momento no es posible utilizarla.