El modo escolar de Family Link llegará a nuevos móviles, tabletas y relojes

Para aquellos padres que consideran que no es seguro entregar un smartphone a un niño de temprana edad, seguramente no hayan probado nunca a tutelarlo con la app Family Link de Google. Esta aplicación puede añadir controles férreos a lo que los más pequeños son capaces de hacer en sus teléfonos, y según la hora del día que se trate. Ahora los de Mountain View han añadido una nueva función que permite limitar también ese uso cuando están en el colegio. Siempre y cuando el centro permita llevar el dispositivo a las aulas, algo que cada vez es menos común.

Nuevo horario escolar, ahora en más móviles

Esta no es una función nueva, y ha tenido un alcance limitado en las últimas semanas, a modo de prueba. Pero ahora Google está llevando esta nueva modalidad de uso a más usuarios gracias a la compatibilidad con un mayor número de dispositivos móviles. Recordemos que esta función de horario escolar se estrenaba con el nuevo Fitbit Ace LTE, un nuevo reloj para los más pequeños que ahora puede ser controlado precisamente por la app de control parental de los californianos.

Ahora sabemos que esta funcionalidad se va a extender a nuevos dispositivos durante 2025, así lo ha asegurado la propia Google en una publicación de su blog. Donde ha anunciado que la nueva función de horario escolar llegará a nuevos teléfonos Android, a más tabletas Android y también a los relojes Samsung Galaxy, de tal forma que sea posible controlar también posible controlar este aspecto del control parental también a quienes usen este tipo de dispositivos.

¿En qué consiste el modo escolar?

Pues bien, no se trata exclusivamente de un modo de limitación de uso por tiempo, o donde se restrinja el uso de diferentes apps, sino que cambia por completo la interfaz del teléfono, para que sea de alguna manera más amigable con el entorno escolar. Al activar un horario para este modo escolar, durante ese tiempo el pequeño o joven que lo use, solo podrá acceder a una pantalla de inicio personalizada, donde solo habrá acceso a las aplicaciones que configuren los progenitores o tutores.

Esta nueva pantalla de inicio permitirá acceder a llamadas determinadas, a solo los contactos seleccionados, de tal forma que el móvil se convierta en una herramienta de comunicación esencial, y en un dispositivo focalizado en el estudio, sin distracciones que puedan interferir en los estudios, y sin herramientas a su alcance que puedan derivar en un uso indebido de material gráfico. Al final se trata de un modo escolar en el que el teléfono es exclusivamente una herramienta de comunicación esencial, y no de entretenimiento.

Ahora bien, por mucho que la aplicación de este modo sea perfecta, y no sea posible usar el teléfono para nada que no sea acceder a esa pantalla de inicio limitada, estamos seguros que muchos centros, si no todos, seguirán vetando el acceso de los móviles a los colegios, independientemente del nivel de control parental aplicado sobre él. Será interesante ver cómo evoluciona este tema en España en los próximos meses, ya que de lo contrario este modo escolar no tendrá sentido alguno en nuestro país.